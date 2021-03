SHEIN tiene esta camiseta corta igual a la que Kendall Jenner usó en YouTube

La tienda en línea de SHEIN tiene una gran variedad en moda de algunas celebridades y en esta ocasión nos hemos fijado en Kendall Jenner, desde hace tiempo la mayoría de nosotras hemos admirado su estilo en moda en pasarelas, revistas o donde quiera que esta chica salga incluido Youtube.

Kendall apareció recientemente en el canal de YouTube de su hermana pequeña Kylie Jenner para un video "Drunk Get Ready With Me", la segunda entrega de la serie en donde Khloé Kardashian apareció en la primera.

Las hermanas bebieron 818 Tequila mientras se maquillaban para reírse seriamente pero obviamente lo que más nos atrajo fue la ropa de Kendall.

Kendall Jenner.

Jenner apareció para el video con un hermoso outfit que incluía una camiseta blanca corta debajo de una blusa blanca con botones y pantalones negros sedosos, complementados con collares en capas.

Sin embargo, a medida que avanzaba el video, terminó quitándose la sobrecamisa para que pudiéramos ver completamente su lindo top corto.

Es por eso que La Verdad Noticias se dio a la tarea de buscar en la página en línea de SHEIN un modelo similar al que uso Kendall para que tu también puedas lucir como ella.

Top de tirantes corto unicolor SHEIN

Imagen cortesía de SHEIN.

Es un estilo de top de tubo recortado, como un sostén bandeau ligeramente largo, pero con tirantes delgados que llegan por encima de cada hombro, hasta la mitad de la espalda nos encanta este top porque está hecho de algodón con un toque de spandex para un estiramiento cómodo.

Si bien las versiones blanco y negro de este top son el camino a seguir para canalizar más directamente a Jenner en realidad hay más opciones en color, podrías ir con un verde neón, un rosa bonito, un caqui neutro, un rojo intenso o un negro clásico.

Asegúrate de revisar las opciones de la plataforma de SHEIN para tomar la decisión correcta.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Google News y mantente informado.