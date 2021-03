SHEIN es una importante tienda en línea que todos el tiempo está innovando sus modelos para estar siempre a la moda y para la primavera de este 2021, lanzó una línea de preciosos vestidos curvy.

La verdad es que SHEIN cuenta con una infinidad de vestidos en talla curvy para esta primavera, y en La Verdad Noticias hemos escogido 5 bellísimos modelos para ti.

No cabe duda que SHEIN tiene la mejor ropa de talla grande y si alguna vez te has preguntado sobre quién tiene la mejor moda para tallas grandes entonces no busques más, ya que la famosa plataforma tiene los más hermosos y más favorecedores vestidos que a la gente le encanta.

La famosa tienda en línea SHEIN sigue sorprendiendo muchísimo a todos con cada uno de sus artículos y desde hace poco ha lanzado su colección de primavera para chicas curvy así que ahora no hay pretextos para estrenar y lucir siempre fenomenal.

En esta ocasión tenemos para ti estos hermosos y elegantes vestidos del catálogo de SHEIN de los modelos curvy para que luzcas fabulosa esta primavera.

Las tallas curvy son de gran impacto en SHEIN

SHEIN: Vestido de tubo

Un vestido de tubo ajustado elástico con manga de abalorios de perlas de contraste de malla es ideal si quieres verte elegante.

Y es que si quieres una apariencia más ajustada un vestido ajustado de calidad siempre se ve bien y lo mejor de todo es que puedes encontrarlo en menos de $40 dólares.

Con este outfit que ofrece la tienda en línea podrás abrazar tus curvas y además presenta mangas transparentes, hinchadas y sumamente divertidas para un poco de drama.

Cabe mencionar que los tamaños van desde Large Plus hasta 5X y también se encuentran en rosa, verde y azul.

SHEIN: Vestido fruncido

Por otro lado, también se encuentra el estilo de vestido fruncido con mangas abullonadas.

Esta primavera las mangas abullonadas se encuentran totalmente de moda en esta temporada, pero es el busto fruncido y el suave color verde menta lo que hace que este vestido se destaque.

Este estilo se encuentra en tallas XL a 4X, además, como si fuera poco, la cintura alta y el dobladillo acampanado se combinan para favorecer tu figura.

SHEIN: Vestido babydoll

El vestido babydoll con botones y lazo es conocido por venderse bastante bien, pues presenta volantes escalonados y un cuello alto anudado para esos días en los que no quieres hacer alarde de tu escote.

Este modelo se encuentra disponible en tallas XL a 4X y esta bata de color secoya es ondulada, favorecedora y, lo que es más importante, económica.

SHEIN: Vestido ajustado

Este modelo de vestido es ajustado con cinturón y cuello en V pronunciado con manga de obispo de talla grande para mujer, un escote pronunciado y una cintura imperio ceñida.

No cabe duda que este pequeño vestido negro clásico hace todo lo que necesitas sin tragarte por completo.

Le da amor a tus rasgos más atractivos e incluso tiene un poco de ceder para esa sensación de comodidad, incluso cuando lo combinas con tacones.

SHEIN: Vestido camisero

El vestido camisero de cuadros vichy de Finley, en color guinga para la primavera es uno de los más buscados.

Este minivestido de cuadros azules de la línea de tallas grandes de Anthropologie favorece a todos los tipos de cuerpo gracias a su silueta sumamente sencilla, al estilo camisero.

Es así como con un dobladillo con volantes y un cinturón extraíble opcional, el vestido camisero de cuadros vichy de Finley se puede vestir fácilmente de arriba a abajo cuando se combina tanto con tacones como con zapatillas blancas simples.

