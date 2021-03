Varios modismos le advierten que tenga cuidado con las ofertas sospechosamente buenas y mucha gente tiene cuidado incluso con Shein. Cualquiera puede crear un sitio web y llamarlo tienda en línea. Si bien hay muchos sitios de buena reputación, muchas tiendas fraudulentas toman su dinero y le envían artículos completamente diferentes.

Uno de los mayores obsequios de estos sitios falsos son los precios sospechosamente bajos y el nombre de una tienda que nunca ha visto en un centro comercial o plaza comercial y en La Verdad Noticias te daremos importantes tips de cómo saber si la página es confiable.

Shein es una de esas tiendas en línea que a veces puede parecer demasiado buena para ser verdad. ¿Pero es legítimo? ¿Puedes confiar en él, a pesar de que tiene precios tan económicos?

SHEIN tiene alta demanda de compras todos los días

¿Qué es Shein?

¿Alguna vez ha hablado de la necesidad de una chaqueta o tacones nuevos cuando el anuncio perfecto apareció de repente en su pantalla? Probablemente haya encontrado un anuncio de Shein, la empresa que encontró su fortuna a través de campañas en línea.

Mucha gente se entera de Shein a través de publicaciones en Facebook o Instagram. Lucen ropa elegante o fundas de edredón de moda a precios ridículamente bajos. ¡Incluso hay ocasiones en las que productos específicos son casi idénticos a los artículos de marca a una décima parte del precio!

Shein es principalmente un minorista digital, aunque la empresa ha tenido éxito con el lanzamiento de unas pocas ubicaciones físicas seleccionadas. La mayoría de estas tiendas son solo ventanas emergentes en ciudades más grandes, por lo que si desea experimentar todo lo que Shein tiene para ofrecer, probablemente tendrá que visitar su sitio web.

¿Shein es una estafa?

Chris Xu lanzó el sitio web de Shein en 2008, ofreciendo servicios de comercio electrónico en todo el mundo.

Shein es una empresa legítima que envía los productos que promete a sus clientes en más de 200 países. Si bien es una empresa "legítima" que no lo estafó con promesas falsas, sus bajos costos, irónicamente, tienen un precio.

¿Por qué Shein es tan barato?

Shein puede mantener sus precios tan bajos porque tiene su sede en China (al que volveremos pronto). Comprenda que no debe esperar la mejor calidad de los productos de Shein. Como dice el refrán, obtienes lo que pagas.

Si bien el producto que se le envía generalmente se parece al artículo que solicitó, algunos usuarios informan que se sienten decepcionados de vez en cuando. Ese es el riesgo que corre cuando compra a sabiendas estos artículos baratos.

Sin embargo, no queremos prepararte para la decepción. Muchos clientes están satisfechos con la calidad. El problema es que sus productos no son consistentes. El sitio ofrece cientos de estilos diferentes. Estos no los hacen las mismas personas y, a menudo, varían mucho en varias dimensiones.

A veces, terminas con un cárdigan que te encanta y que dura años sin sufrir daños. En el mismo orden, puede terminar con un vestido que se rasga después de un solo lavado. Tampoco es solo la calidad lo que es diferente. Los tamaños inconsistentes son otra gran queja que tienen los clientes.

La ropa proviene de Asia y las medidas no siempre son las mismas que en los procedimientos de talla occidentales. Alguien que quepa en un Extra Small en los Estados Unidos podría tener que meterse en un Large de Shein.

Tenga en cuenta que Shein tiene tablas de tallas disponibles en su sitio, y debe verificarlas cada vez que compre algo.

Independientemente de estos problemas menores, muchos usuarios regresan a la tienda cuando quieren probar las tendencias de la moda y no necesitan la mejor calidad. Es ideal para las personas a las que les gusta comprar con un presupuesto limitado o quieren probar nuevos estilos sin tener que pagar una fortuna por marcas conocidas.

¿Es Shein ético?

La calidad de los productos de Shein no es lo único que preocupa a los usuarios. Hay una razón por la que los productos en China cuestan mucho menos que los productos producidos en Occidente. Las leyes laborales en China son mucho más laxas que en Estados Unidos o Canadá. Es fácil para una empresa explotar a sus trabajadores.

Debido a que legalmente pueden pagar tan poco a sus trabajadores y obligarlos a trabajar muchas horas sin descansos, su producto final es más barato.

Tenga en cuenta que esto es cierto para muchas empresas, y no estamos señalando a Shein en particular; de hecho, el sitio enfatiza que trabaja continuamente para velar por la salud y el bienestar de sus trabajadores.

Muchas grandes empresas importan productos de empresas orientales simplemente porque es tan económico que pueden mantener bajos sus precios (y aumentar sus ganancias).

Si quieres priorizar la moda ética, Shein no es la tienda para ti. Hay toneladas de alternativas éticas a los negocios populares que vale la pena revisar.

¿Es Shein confiable y segura?

Shein ha comerciado con éxito durante muchos años en todo el mundo. El sitio web no es una estafa de phishing que busca robar la información de su tarjeta de crédito.

El problema con una transacción de Shein es que corre el riesgo de sufrir una decepción en lugar de su información personal.

¿Es seguro realizar pedidos de Shein?

Shein es un sitio confiable, tan genuino como Amazon, eBay y similares. Pero con RRP tan bajos, es comprensible si no está seguro de su confiabilidad.

Al navegar por sitios que ofrecen artículos de menor calidad a precios de descuento, hay algunos consejos que debe considerar para evitar decepciones.

Consultar tablas de tallas

Los tamaños no son consistentes. Asegúrese de verificar los tamaños de todo antes de comprar, ya que los artículos tienen tamaños diferentes.

Evite lo básico de todos los días

Shein es un gran lugar para encontrar piezas experimentales para probar. Pero no compre piezas que usará todos los días. Su ropa generalmente no está hecha para durar.

Leer todas las reseñas

Las opiniones de los clientes ofrecen comentarios honestos que debe tener en cuenta. Sin embargo, no solo mire los de cinco estrellas: estos pueden ser falsos, así que mire la imagen más amplia.

Leer descripciones de artículos

Lea atentamente las descripciones de los artículos para tener una idea de lo que puede esperar.

Y antes de agregar a la cesta, tenga en cuenta las políticas de devolución y los tiempos de envío de un artículo en particular.

¿Es Shein un buen sitio web?

Si está buscando ropa barata, Shein es un gran lugar al que acudir si no le preocupa tanto la calidad.

Shein es un lugar lo suficientemente seguro para comprar, pero trate de no olvidarse de las alternativas sostenibles que obtienen sus productos de manera ética.

