SHEIN: Su EXÓTICA creación de Jeans desconcierta a los compradores

En algunas personas, uno de los principales requisitos previos cuando se trata de comprar pantalones no solo en SHEIN si no en otras tiendas es que prácticamente sean cómodos y vayan con todo no necesariamente que muestren todo.

Por supuesto, las tangas visibles pueden estar de vuelta, pero ahí es donde realmente se traza la línea para la mayoría.

Modelo usando los polémicos jean de SHEIN.

Sin embargo, no para el sitio de ropa SHEIN, quien parece pensar que las leyes de la decencia simplemente no se aplican. Su último lanzamiento incluye una pieza que ha desconcertado a los compradores en particular; un par de jeans con un gran agujero en la parte delantera del área de la entrepierna.

Jeans de SHEIN extremadamente raros

Los vaqueros únicos vienen con una bragueta con botón estándar y bolsillos, y lo que lo diferencia del modelo para hombres es que el trasero está cubierto. Cuestan 19.99 euros, vienen en tallas de la 6 a la 12, no se incluyen las bragas.

Después de que la marca china publicara una foto de una modelo que llevaba los pantalones vaqueros de entrepierna, llegaron comentarios de clientes confundidos.

Pantalones de la marca SHEIN.

Uno escribió: '¿Espera qué? '¿Quién quiere mostrar su ropa interior? Esto es lo más extraño que he visto'.

Otro preguntó: '¿Qué diablos le está pasando a SHEIN?'

Bromeamos sobre el estilo, pero estos pueden ser lindos con un par de pantalones cortos o leggings de ciclismo psicodélicos debajo. Si va solo por pantalones, opte por los que no tengan tela transparente.

Esto evitará que lo arresten por indecencia pública. No es la primera vez que esta tienda en línea aparece en los titulares, aunque por razones más serias que un par de jeans diminutos.

Anteriormente La Verdad Noticias informó que la compañía sacó un collar de su sitio que parecía el simbolo nazi y que además vendió alfombras que parecían esteras de oración musulmanas, después de las tantas quejas no les quedo de otra y fueron retiradas.

Estos pueden ofender su sentido del gusto, pero no son oficialmente ofensivos siempre que use algo para cubrir su modestia. ¿Los usarías? Dinos en los comentarios.

