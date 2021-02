SHEIN: Look económico para LUCIR como toda una influencer ¡OMG!

Las temperaturas se suavizan y SHEIN sabe que empezaremos a lucir prendas más livianas y de entretiempo, pero siempre guiñando a las tendencias. Las influencers ya están cambiando de uniforme y empezando a lucir las prendas que serán clave la próxima primavera.

Verónica Díaz ha arrancado la semana con uno de los looks básicos más ideales y fáciles de copiar. Todo muy de fondo de armario pero siguiendo los patrones que ahora se llevan y aún lo harán más las próximas semanas.

Veronica Diaz luce espectacular.

Verónica Díaz ha estrenado un blazer de Zara de nueva colección en tweed la prenda más deseada del momento y que no dejamos de ver en mil versiones que ha combinado con unos jeans de campana de primark, de los que nos sientan bien a todas y quedan como un guante, y una blusa blanca de Venca que queda genial con todo tipo de pantalones y también con faldas.

La guinda al look casual, perfecto para ir a la oficina con estilazo, lo ponen sus zapatillas de estilo Converse en color negro y con bastante centímetros de plataforma.

La Verdad Noticias ha fichado todas las prendas (o similares) en nuestra tienda favorita SHEIN y, lo mejor de todo, es que podemos comprar sin necesidad de probarlas.

Vaquero básico de campana

Era impensable hace un par de años, pero ahora todas queremos tener unos vaqueros así, de estética años 70 y campana. Estos de Shein son muy parecidos a los de Verónica Díaz y especialmente favorecedores. De tiro extra alto y con 'efecto fit'.

Pantalón tipo campana de la marca SHEIN.

Converse de plataforma

Nos encantan con jeans, con vestidos, con faldas. Los tenis estilo Converse All Star de tipo bota con plataforma estilizan, son cómodas y combinan con todo. Ha sido una sorpresa comprobar lo súper bien que quedan con pantalones flare.

Tenis tipo converse de la marca SHEIN.

Blusa blanca sin mangas

Un básico para la primavera y el verano que da un toque formal a cualquier look por básico que sea. Nos encanta con jeans, sin duda. Además es perfecta para llevar bajo chaquetas en entretiempo para no morirnos de calor. Esta es de Venca y es exactamente la que lleva Verónica Díaz en su look. La Camisa sin mangas blanca de SHEIN tiene un costo que oscila entre 227 pesos.

Blusa blanca sin mangas de la marca SHEIN.

Blazer de cuadros clásica

Nos encanta el patrón de este blazer, su estampado a cuadros, el tejido y la combinación de colores arena y negro. Queda ideal con tejanos pero también con vestido o pantalón negro, y hasta leggings en primavera.

Es máxima tendencia y tenemos fichadas más opciones ideales. En SHEIN encontrarás más de estos blazer pero este Simple Blazer tweed de tartán con botones te cuesta nada más y nada menos que 710 pesos.

Blazer a cuadros de la marca SHEIN.

¿Que te parecé te atreverías a copiar este look? ¿Quieres lucir como toda una influencer? La plataforma en línea de SHEIN te ayudará con eso.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!