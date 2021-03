SHEIN: Anillos llamativos y creativos para lucir perfecta este Verano

Si eres fan de los anillos de oro y plata dejanos decirte que ahora nuestra atención está firmemente en los accesorios de resina que tiene SHEIN, no es la primera vez que los anillos juguetones y de aspecto plástico aparecen en nuestros radares, estamos seguros que van a encantarte.

Con algunos recuerdos de los accesorios similares a juguetes que solíamos usar cuando éramos niños a principios de los años noventa, estos inusuales anillos de SHEIN comenzaron a filtrarse a través de nuestras fuentes en algún momento del verano pasado y llegan también para este 2021.

Catálogo de anillos de la plataforma de SHEIN.

Según SHEIN la plataforma en línea de moda, las búsquedas de "anillos de resina" aumentaron un 28% mes a mes, al igual que las visitas a la página en busqueda de "anillos de colores" que aumentaron un 19% desde el comienzo de Febrero, las palabras clave en tendencia para encontrarlas van desde "grueso" hasta "negrita".

Si te quieres dar una idea de estos diseños en anillos para combianar tus increíbles outfits este verano, La Verdad Noticias eligió estos anillos que vale la pena agregar a los carritos de compra por sus increíbles precios y puedes adquirir hasta en dúos para obsequiarle a tu mejor amiga.

Anillo de resina simple Shein

Imagen cortesía de SHEIN.

Anillo de resina con decoración de diamantes de Shein

Imagen cortesía de SHEIN.

Anillo de resina con decoración de diamantes de imitación de Shein

Imagen cortesía de SHEIN.

Si sigues a gente como Bella Hadid, Dua Lipa, Kaia Gerber e Iris Law en Instagram, es posible que ya hayas notado la moda que lucen, un conjunto similar a los de SHEIN de anillos llamativos atrevidos y bastante brillantes.

SHIEN quiere que luzcas fenomenal este verano y su nueva colección esta diseñada exclusivamente para esos días no solo en accesorios, sino tambien en ropa y zapatos, si no haz visitado la pagina en línea no sabemos que estas esperando.

