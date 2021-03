SHEIN: 7 Prendas hermosas y cómodas para estar en casa

Si deseas tanto estar cómoda y lucir fenomenal en casa durante esta cuarentena que parece no tener fin, SHEIN tiene estos conjuntos ideales para ti, hay diseños compuestos por uno o dos piezas, cropped o shorts que van a encantarte.

Quedarse en casa es una opción que aún no podemos dejar de hacer y no sabemos qué puede pasar en unas semanas, por eso pensamos que no estaría de más llevar ropa bonita y cómoda en casa, cuando no deberíamos estar en casa más de lo habitual.

La tienda en linea de SHEIN.

La Verdad Noticias estuvo buscando en la red social de Instagram de SHEIN y ahí seguimos viendo conjuntos de cuello V, de algodón o de tela de toalla preciosos, en colores muy agradables tales como pasteles o estampados tie-dye.

Estos suelen estar compuestos por dos o tres piezas: pantalón corto, top y chaqueta y si te han gustado, y quieres estar cómodo, pero sin renunciar a las tendencias y, sobre todo, sin gastar una fortuna, ojo la tienda online SHEIN vino a nuestro rescate.

Hemos eligido estos atuendos cómodos para estar en casa hermosos y sobre todo a la moda:

Conjunto en color gris de SHEIN

Este conjunto de camiseta y pantalón corto con cuello en V es sin duda la perfección de confort.

Además, dado que el gris es un color neutro, puedes combinarlo fácilmente con calcetines de colores o una diadema.

Imagen cortesía de SHEIN.

Conjunto tie-day de SHEIN

Este es verdaderamente uno de nuestros conjuntos favoritos, que incluye una sudadera oversize con estampado tie-dye y pantalones cortos con un lazo en los mismos colores.

Un conjunto extremadamente cómodo y moderno que definitivamente estamos deseando lanzar.

Imagen cortesía de SHEIN.

Conjunto de tres piezas de SHEIN

Este conjunto de tres piezas es para usar en casa y en cualquier lugar, con simples deportivas blancas.

Sin embargo, lo que más nos gusta es que las tres prendas están confeccionadas con la misma tela y en un color berenjena.

Imagen cortesía de SHEIN.

Rosa acanalado de SHEIN

Es un conjunto cómodo, sofisticado y atemporal, donde los delicados detalles de las costuras nos han conquistado.

Imagen cortesía de SHEIN.

Conjunto con un punto sexy de SHEIN

Imagen cortesía de SHEIN.

Con este conjunto te sentirás súper atractiva con lo que es micro shorts y crop top. sin embargo, esto no es adecuado para hogares sin calefacción central.

Tie dye en blanco y negro de SHEIN

Otra versión del tie dye, pero esta vez en blanco y negro, donde la camisa es de manga larga, ideal para esos días de viento en los que, aunque no hace frío, tampoco hace calor.

Imagen cortesía de SHEIN.

Chaqueta y pantalón de SHEIN

Y terminamos la selección con lo más bonito y práctico, porque para esta chaqueta y pantalón rosa sin duda combinará con cualquier camisa que tengas.

Imagen cortesía de SHEIN.

