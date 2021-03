La primavera está a punto de llegar y SHEIN ha lanzado una línea de faldas ideales para el calor y en La Verdad Noticias te las mostraremos.

En esta ocasión te mostraremos cinco faldas hermosas que podrás encontrar en su catálogo y que además te harán soportar el intenso calor que está por venir. Y es que lamentablemente se acabó el clima frío y ahora es el momento ideal para lucir esas piernas que han estado ocultas ya por varios meses.

SHEIN está más que listo para ayudarte con eso y ya es hora de que las faldas regresen a tus atuendos del día a día, estamos seguros de que te vas a enamorar de ellas.

Cabe mencionar que es posible que ya tengamos algunas opciones en nuestros armarios, sin embargo, no está de más añadir unas cuantas.

Shein lanza nuevas prendas para primavera

5 faldas en SHEIN perfectas para la primavera:

Falda de punto de cintura alta bajo en abanico

Esta falda de punto acanalada de SHEIN en color negro es sumamente cómoda por el tipo de tela y sobre todo acogedora.

Lo mejor de todo es que tiene un super precio que seguramente no podrás dejar pasar y tendrás que añadirla al carrito

Faldas Cremallera Lunares Elegante

No cabe duda que el estilo alto-bajo de esta falda cruzada midi de SHEIN muestra por completo la cantidad perfecta de piel ideal para no mostrar mucho y no sentirte mal por el intenso calor.

Falda de leopardo con cordón lateral

Las faldas de estilo boho pueden verse muy similares, sin embargo esta opción de la plataforma es sumamente diferente.

La hendidura alta en el lateral se encuentra adornada con un borde de liso, el diseño de animal print la deja más que exquisita y además en la página podrás encontrar más de estas en diferentes estampados.

Falda unicolor de cintura con cordón

Para un atuendo clásico, una falda de corte A es una apuesta que siempre será buena. Es de cintura alta y tiene un hermoso detalle que ayuda a ceñir la cintura para lograr la forma más favorecedora.

Falda recta denim bajo con abertura

Sabemos perfectamente que las faldas de mezclilla suelen ser cortas, pero no hay nada mejor que probar una más larga y sin duda esta versión de la tienda en línea de SHEIN se verá increíble con tops cortos para la primavera y también el verano.

La tienda en línea más famosa de todo el mundo ha lanzado una nueva línea de faldas ideales para pasar la temporada de calor.

