SAFAMaker otorga mascaras 3D para personal sanitario

SAFAMaker es un grupo de profesores que pertenecen a la Fundación Safa y que, debido a la situación sanitaria en la que se encuentra el país de España, puso todos los medios a su alcance para aportar su granito de arena y hacer que, en este caso, el personal sanitario, en la medida de sus posibilidades, tengan material necesario para poder realizar su labor de una manera segura.

Luego de que este grupo se personas se encuentre luchando contra el coronavirus desde sus puestos de trabajo atendiendo, no solo a la población ingresada, sino también llevando un control, de aquellos que dieron positivo y que están en cuarentena en sus respectivos domicilios. Además de atender a pacientes ingresados por otras patologías o partos, porque el ciclo de la vida continúa.

Entre sus ideas se encuentra fabricar máscaras faciales para dotar de material al personal sanitario, utilizando para ello impresoras 3D, un material que se distribuirá a los centros sanitarios que lo necesiten y las personas no se encuentran muy a la intemperie de las infecciones y demás.

En SAFAMaker son muchas las personas implicadas a lo que respecta, con solo una impresora puede imprimir entre 15 y 18 máscaras, aunque hay que estar pendiente de ellas pues se deben calibrar, limpiar cabezales y extrusores, además de tener cuidado para que no se desconfiguren porque, si la primera capa lo hace, la máscara no saldría bien y quedaría inservible. Tras montar y calibrar, las dos máquinas recibidas por mensajería están en observación para controlar que no se desajusten.

SAFAMaker es un proyecto que se extiende por todo el territorio andaluz. Una labor altruista a la puede contribuir la ciudadanía pues, si dispone de impresora 3D, puede ponerla a fabricar máscaras o, si no sabe, enviarla a quien pueda utilizarla para este fin. Además, también se puede colaborar proporcionado materiales si es proveedor, o bien a través de un donativo.