Rusia abandonará la Estación Espacial Internacional en el 2025

El vice primer ministro ruso Yuri Borísov, anunció este fin de semana que Rusia notificará a sus socios internacionales la intención de retirarse del proyecto de la Estación Espacial Internacional (EEI) dentro de cuatro años.

De acuerdo con información del portal ruso Sputnik, Moscú "avisará [a sus socios internacionales] de su retirada de la EEI a partir del año 25", dijo Borísov en una entrevista con la cadena Rossiya 1.

Explicó que Rusia planea construir su propia estación orbital ya que a la Estación Espacial Internacional "está muy obsoleta". En este contexto, el Gobierno sugiere notificar a los socios extranjeros con antelación sobre su separación del proyecto.

Astronautas de la Agencia Espacial Internacional.

Rusia teme fallas en la Estación Espacial

El director de Vuelos del segmento ruso de la EEI, Vladímir Soloviev, prevé que numerosos elementos a bordo empiecen a fallar después de 2025, por lo cual presentó un proyecto de la estación orbital rusa que constará de al menos cinco módulos y tendrá una vida útil ilimitada.

Como te hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, el proyecto de la EEI cuenta con 15 miembros, de los cuales cinco son los principales: Rusia, EEUU, Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea.

La construcción de la estación se inició en 1998, mientras la primera expedición permanente se lanzó en 2000. La vida útil de la EEI que debía expirar en 2015, se extendió dos veces: hasta 2020 y 2024.

Cabe recordar que los cosmonautas de la agencia espacial de Rusia Roscosmos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov y el astronauta de la NASA, Mark Vande Hei, se lanzaron con éxito a la Estación Espacial Internacional desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán.

La nueva tripulación atracó en la estación a las 7:05 am ET del pasado 9 de abril, y las escotillas entre la nave espacial Soyuz y la estación se abrirán alrededor de las 9 am ET. El atraque y la llegada también se transmitirán en vivo.

