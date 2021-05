Roku elimina YouTube TV mientras continúa la batalla contractual con Google

Roku eliminó YouTube TV de su tienda de canales el viernes por la mañana debido a una disputa contractual entre Google y el fabricante del conocido dispositivo de streaming.

Roku inicialmente amenazó con tomar medidas a principios de esta semana después de afirmar que Google estaba solicitando un trato preferencial y proponiendo otras "condiciones injustas".

Ahora que el acuerdo de distribución ha expirado, la aplicación YouTube TV ya no estará disponible para nuevos suscriptores. Para los suscriptores existentes que ya habían descargado la aplicación, el servicio de televisión en vivo estará disponible a menos que Google exija su eliminación.

Roku responde a disputa con Google

YouTube TV ya no estará disponible para usuarios de Roku

En un correo electrónico a sus clientes el viernes por la mañana, Roku alegó que Google estaba proponiendo requisitos anticompetitivos que "permitirían la manipulación de sus resultados de búsqueda, afectarían el uso de sus datos y, en última instancia, le costarían más".

De acuerdo a los informes obtenidos por La Verdad Noticias, esas propuestas incluían dar a los resultados de búsqueda de YouTube una ubicación más prominente en la interfaz de usuario y presionarlos para que incluyera chips más potentes y costosos en su hardware.

Un portavoz de la empresa creadores de dispositivos de reproducción de medios envió a medios como BGR la siguiente declaración con respecto a la disputa en curso:

"Estamos decepcionados de que Google haya permitido que expire nuestro acuerdo para la distribución de YouTube TV. La empresa no ha solicitado ni un dólar de consideración financiera adicional a Google para renovar YouTube TV.

Solo le hemos pedido a Google cuatro compromisos sencillos. Primero, no manipular los resultados de búsqueda de los consumidores. En segundo lugar, no exigir acceso a datos que no están disponibles para nadie más.

En tercer lugar, no aprovechar su monopolio de YouTube para obligar a Roku a aceptar requisitos de hardware que aumentarían los costos del consumidor. Cuarto, no actuar de manera discriminatoria y anticompetitiva contra Roku.

Debido a que nuestro contrato expiró, hemos eliminado YouTube TV de nuestra tienda de canales.

La empresa de reproductores y Google están a punto de terminar sus relaciones

Para continuar brindando a nuestros usuarios una excelente experiencia de transmisión, estamos dando un paso adicional para continuar ofreciendo a los suscriptores existentes acceso a YouTube TV en la plataforma Roku a menos que Google tome medidas que requieran la eliminación completa del canal.

Debido a la conducta de Google, las nuevas suscripciones no estarán disponibles en el futuro hasta que se llegue a un acuerdo.

Ya es hora de que Google adopte los principios que han hecho que la transmisión sea tan popular para millones de usuarios al brindarles a los consumidores el control de su experiencia de transmisión, al adoptar la competencia leal y al cesar las prácticas anticompetitivas.

Creemos que los consumidores se beneficiarán de que Google y Roku alcancen un acuerdo justo que preserve estos principios y mantenemos nuestro compromiso de intentar lograr ese objetivo.

Por ahora, las dos partes parecen estar estancadas. La buena noticia es que cualquiera que ya estuviera usando YouTube TV en su dispositivo Roku o TV podrá continuar usando el servicio por ahora.

Sin embargo, si la disputa continúa, Google podría decidir tomar más medidas y solicitar que se elimine por completo el canal de televisión de YouTube. La decisión de Roku es comprensible, pero algunos usuarios enojados ya han comenzado a quejarse en las redes sociales".

