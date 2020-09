Ring muestra su última cámara de seguridad, la cual vuela dentro de la casa

La última cámara de seguridad para el hogar de Ring llega bajo el nombre Always Home Cam, es un dron autónomo que es capaz de volar dentro del espacio que vigilará, por lo que podrá ofrecer una perspectiva de cualquier habitación que desee cuando no esté en casa y una vez que termina de volar, Always Home Cam regresa a su base para cargar la batería y se tiene previsto un precio aproximado de $249.99 dólares, algo así como $5,529.65 pesos mexicanos.

Jamie Siminoff, el fundador de Ring y principal inventor, dice que la idea detrás de Always Home Cam es la de poder proporcionar múltiples puntos de vista en toda la casa sin requerir el uso de múltiples cámaras.

Always Home Cam es un sistema completamente autónomo, sin embargo los propietarios pueden indicarle qué camino tomar y adónde ir, sin mencionar que la primera vez que se enciende el dispositivo, este crea un mapa del hogar, lo que le permitirá darle indicaciones, para solicitar puntos de vista específicos, como por ejemplo la cocina o alguna habitación en particular, además el dron puede ser comandado para volar a pedido o programado para volar cuando un sistema de alarma Ring vinculado detecta algo inusual.

Un dron de seguridad para el hogar

Uno de los datos más interesantes es que la base de carga bloquea la vista de la cámara, por lo que esta solo graba cuando está en vuelo, además Ring asegura que el dron hace un ruido audible cuando vuela, por lo que podemos saber cuando está grabando.

Según lo que plantea Ring, la cámara se puede usar para cosas simples como verificar si se dejó la estufa encendida o una ventana abierta, o si una puerta está cerrada con llave al estar fuera de casa.

Este dron de seguridad cuenta con tecnología para evitar obstáculos, lo que le permite evitar objetos en su camino y sus hélices cubiertas evitan daños a la propiedad o lastimar a una mascota o persona que podría chocar con el dron.