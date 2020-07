Revelan nombre oficial de Call of Duty 2020 en promo de Doritos filtrada

Los rumores acerca del próximo lanzamiento de Call of Duty 2020 han ido en aumento en las últimas semanas mientras diversas filtraciones alimentan las especulaciones sobre el aspecto y nombre final del tan esperado juego. Un nuevo “leak” cortesía del destacado filtrador Okami13_ señala que una publicación en el sitio de noticias de Modern Warzone sugiere lo mismo que una promoción filtrada de Doritos.

Según la promoción filtrada de la marca de botanas, el juego tendrá como nombre Call of Duty: Black Ops Cold War, como puede apreciarse a través de un logotipo de la bolsa.

La supuesta promoción de Doritos ofrecerá un año completo de 2XP

La especulación actual basada en datos encontrados dentro de un alfa llamado The Red Door filtrado por Microsoft Store es que Call of Duty 2020 será Call of Duty: Black Ops CIA. Si bien ninguna de estas fuentes proporciona evidencia concreta, y debe tomarse con un grano de sal hasta el anuncio oficial de Activision, el paquete de Doritos apunta a detalles más específicos.

La promoción en sí, que ofrece a los jugadores puntos de experiencia dobles durante una hora cada día (40 horas en total) y les otorga un sorteo por un año de experiencia doble, comenzará el 5 de octubre de 2020 y finalizará el 31 de enero de 2021. También dice que la calificación ESRB de Call of Duty 2020 está pendiente.

Las imágenes del paquete de Doritos se enviaron por primera vez al filtrador de Call of Duty TheGamingRevolution en YouTube, sin embargo, se las proporcionó a Modern Warzone por temor a que Activision retirara su video sobre el tema si usaba algún material promocional legítimo.

BREAKING: Call of Duty: Black Ops Cold War logo leaked via Doritos promotional material (via @ModernWarzone) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj — Call of Duty News (@charlieINTEL) July 26, 2020

El YouTuber presentó una serie de filtraciones en junio, incluidos nuevos mapas multijugador en Call of Duty 2020, como un mapa de hielo masivo de Ground War y algunos mapas estándar de 6 contra 6.

Pese a que la promoción de Doritos ofrece una ventana general al lanzamiento del hasta ahora llamado Call of Duty 2020, la falta de confirmación oficial por parte de los desarrolladores de la serie Activision o Black Ops hacen dudar sobre si esta nueva filtración puede ser tomada en serio.