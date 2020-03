Revelan imágenes del juego ‘Valorant’, lo nuevo de Riot Games

Lo que se venía cocinando en su momento se hará realidad, Project A fue el nombre que le dio Riot Games al nuevo videojuego que se encuentra desarrollando. Sin embargo, el día de hoy se pudo conocer que ‘Valorant’ será el título oficial del shooter, por lo que varios fanáticos esperan que anuncien la fecha oficial.

Aunque no estaba programado la situación IGN hizo públicas las imágenes del videojuego in-game, las cuales borró rápidamente a dos horas de su publicación. Cabe resaltar que el 02 de marzo, los medios que habían testeado el videojuego iban a poder compartir información en sus páginas. Como bien sabemos, por lo que ahora tendrás que aclarar la situación para todos los amantes de los videojuegos en el mundo.

Valorant se lanzará de manera oficial

Se filtran imágenes de Valorant

En las imágenes que se filtraron por equivocación, se puede ver las armas como pistolas, cuchillos o fusiles de asalto estarán disponibles en el videojuego. Asimismo, se pueden ver diferentes mapas. Recordemos que el usuario que filtró las imágenes hizo mención que en las próximas horas sabremos muchas más características del diseño del título de Riot Games, juego que seguramente será un éxito.

No es la primera filtración que ha tenido el videojuego, puesto que hace unos días se pudo conocer las habilidades que tenía uno de los personajes del shooter. Aunque no se sabe más información de cuándo será lanzado el nuevo proyecto de Riot Games. Sin embargo, un ex jugador profesional de CS:GO compartió algunos detalles que tendría el videojuego. Project A se trata, esencialmente, de un shooter táctico que se desarrolla por rondas en enfrentamientos de cinco contra cinco.

Volarant es un juego producido por Riot Games

A este componente se le debe sumar los elementos de clase que presentan otros títulos como Overwatch o Apex Legends - es decir, podemos encontrar personajes de corte ofensivo y otros destinados al apoyo. Las habilidades especiales y conceptos de clase de este juego distan de tener el impacto que en otros lanzamientos, por lo que deben considerarse una especie de utilidad táctica, y no una herramienta para dominar partidas.

