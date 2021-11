Revelan cómo se llamará WhatsApp tras el cambio de nombre de Facebook

Debido al cambio de nombre de Facebook a “Meta”, han surgido dudas por cómo se llamaría WhatsApp, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos más detalles de la aplicación de mensajería instantánea que es propiedad de la empresa, por lo que aseguran que se va a reflejar el cambio.

Y es que la app está reformando la pantalla de inicio, pues no tienen sentido que el actual mensaje de “WhatsApp from Facebook”, ya que se añadió para dar visibilidad a la empresa de red social, por lo que ahora modificarán aquel mensaje. De igual forma se podrá ver un icono de “Instagram from Meta”.

Anteriormente te informamos por qué cambió de nombre a Meta, la compañía dio a conocer nuevos cambios, ya que están trabajado para hacer realidad el concepto de metaverso, situación que causó diversas reacciones de los usuarios por el repentino cambio de la famosa empresa de red social.

Así se llamará WhatsApp por cambio de nombre de Facebook

La aplicación de mensajería instantánea cambiará tendrá un cambio de nombre

Han revelado que al abrir la app de mensajería aparecerá un logo de “WhatsApp from Meta”. Por otro lado esta novedad, está disponible en el programa de betas de la app en Google Play para Android, aunque su utilidad real es muy escasa, por lo que en breve estará activo para todos los usuarios.

Por su parte, el director de la aplicación Will Cathcart comentó sobre que iban a adoptar el nuevo nombre, pues será útil para diferencias cuando la app interactúa con la red social de Facebook. Cabe mencionar que tras revelarse el cambio de nombre, Mark Zuckerberg fue criticado en redes sociales.

¿Cuándo cambia Facebook a Meta?

La red social cambiará a Meta

El pasado jueves 28 de octubre, Zuckerberg anunció que la empresa pasará a llamarse Meta debido a que presentó el proyecto de una realidad virtual, pues desea que Meta destine gran parte de sus inversiones en los próximos años.

Aunque el cambio de nombre solo afectará a la empresa paraguas de todas las aplicaciones, por lo que la red social seguirá con el mismo nombre, el cambio no tendrá ningún efecto para la mayoría de los usuarios, pero el cambio de nombre de Facebook se reflejará en el mercado de valores de Nueva York a partir del 1 de diciembre.

