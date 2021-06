Revelan científicos el origen del asteroide Oumuamua

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Yale, Estados Unidos, dio a conocer en un artículo de la revista Astrophysical Journal que el asteroide interestelar Oumuamua se podría haberse originado de una nube molecular.

De acuerdo con los estudios de los científicos, el asteroide Oumuamua se estima que tiene alrededor de 35 millones de años, esta edad se estimo compararando la trayectoria con las órbitas de 50 mil 899 estrellas del tipo F, vecinas al Sol.

Los autores del estudio señalaron que “es más probable” que el asteroide Oumuamua se originó en el grupo en movimiento de Carina o en la asociación estelar de Columba en cuanto a la localización de las nubes moleculares más apropiadas.

¿Dónde se origina Oumuamua?

Oumuamua, primer objeto interestelar en recibir nombre

A pesar de que estos cálculos son aproximaciones, permiten suponer el origen del objeto, opinan los investigadores.

En particular, señalan que la edad del asteroide “es comparable a la vida útil de una nube molecular”, un enorme conjunto de moléculas en estado gaseoso cuya masa puede superar la del Sol miles de veces.

Al respecto, indican que la gran densidad estimada del asteroide “se comprende mejor si el origen de Oumuamua puede atribuirse a un proceso de formación que es endémico de un núcleo de nube molecular y que no involucra discos protoestelares”.

¿Cómo está conformado Oumuamua?

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, por otra parte los astrónomos señalan que el asteroide está conformado por hielo de hidrógeno el cual es producido por impactos contra objetos cubiertos de nitrógeno y parecidos a Plutón en sistemas exoplanetarios“.

El origen del asteroide todavía es incierto pero es muy probable que la resolución del misterio requiera la observación de otros objetos similares a Oumuamua”, indicaron los científicos que cpinciden con la NASA.

Oumuamua, tecnología alienígena Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard afirmó en su libro ‘Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth’ que el asteroide Oumuamua es el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra detectado en nuestro Sistema Solar.

