Resident Evil 2 se corona como el juego del año en los Golden Joystick Awards 2019

En días pasados se llevó a cabo el evento Golden Joystick Awards 2019, popular entrega de premios que busca reconocer de manos del público el arduo trabajo que los estudios desarrolladores realizaron en la creación de sus videojuegos durante el año.

Para sorpresa de todo la comunidad gamer, el principal premio Ultimate Game of the Year se lo llevó Resident Evil 2, el remake del popular videojuego de PlayStation a pesar de que este salió a inicios de este 2019 y competía con grandes títulos como Call of Duty: Modern Warfare, Apex Legends entre otros.

Resident Evil 2 ha recibido desde su lanzamiento elogios unánimes por parte de la crítica y del público, además de que expertos aseguraban que el nuevo videojuego de PlayStation sería uno de los mejores títulos del año.

A continuación te dejamos la lista completa de los ganadores de esta edición de los Golden Joystick Awards, mientras disfrutemos de estos increíbles títulos que el público los ha catalogados comos los mejores videojuegos en todo el mundo.

Best Audio - Resident Evil 2

Best Game Expansion - GTA Online: Diamond Casino Update

Best Gaming Hardware - Nvidia 20-Series Super Graphics Card

Best Indie Game - Outer Wilds

Best Multiplayer Game - Apex Legends

Best New Streamer/Broadcaster - Ewok

Best Performer - Logan Marshall-Green

Best Storytelling - Days Gone

Best Visual Design - Devil May Cry 5

Best VR/AR Game - Beat Saber

Breakthrough Award - House House

Critics' Choice Award - Control

Esports Game of the Year - Fortnite

Lifetime Achievement - Yu Suzuki

Mobile Game of the Year - BTS World

Most Wanted Game - Cyberpunk 2077

Nintendo Game of the Year - Super Smash Bros. Ultimate

Outstanding Contribution - Life is Strange

PC Game of the Year - World of Warcraft Classic

PlayStation Game of the Year - Days Gone

Still Playing Award - Minecraft

Studio of the Year - Epic Games

Ultimate Game of the Year - Resident Evil 2

Xbox Game of the Year - Gears 5

Resident Evil 2 está disponible para su descarga en consolas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.