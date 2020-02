Reggie Fils-Aime no era fan de Nintendo cuando fue contratado

Reggie Fils-Aime, es sin duda alguna un ícono en la industria de los videojuegos, y de forma curiosa ha contado que cuando lo entrevistaron para ingresar a las filas de Nintendo contaba con PS2 de Sony y con el Xbox de Microsoft, pero el GameCube nunca fue una consola que le interesara.

Reggie Fils-Aime presentando el Switch

Al momento de que Reggie relata que en el 2003 no tenía la consola de última generación de Nintendo y recuerda que fue entrevistado para tomar cargo de las ventas en dicha empresa, concretamente en la división de Norteamérica, hace referencia a tener en esas fechas un Super Nintendo, el cual ha sido una de las consolas más vendidas de Nintendo, y continúa:

Nintendo estaba en una mala posición

“En ese año (2003), el mercado de las consolas domésticas contaba con la GameCube de Nintendo, Xbox acababa de llegar al mercado y Sony tenía su PlayStation 2. En el mercado global, PlayStation 2 estaba dominando las ventas. GameCube y Microsoft estaban más o menos empatadas, así que para una compañía que se había acostumbrado a dominar las ventas, Nintendo estaba en una posición incómoda”, recuerda Reggie.

“Yo conocía a Nintendo y sus sagas. Tuve no solo una Super Nintendo, sino también una Nintendo 64. Tenía una PlayStation 2 y una Xbox; todas estaban en mi casa. Lo curioso es que cuando me entrevistó Nintendo no tenía la GameCube“.

Por otro lado, el hecho de ver la situación desde la perspectiva de los clientes, de un gamer promedio, le dio la oportunidad de detectar las carencias y puntos fuertes de Nintendo, y de esa forma hacer su gran contribución para que Nintendo lograra encontrar un mercado en el que está presente contra los otros 2 grandes, no necesariamente compite al mismo nivel.

Ex presidente de Nintendo América no era fan de la compañía cuando lo contrataron

“Como consumidor, veía riesgos y oportunidades. Veía qué cosas hacían falta no solo desde el punto de vista de las ventas y la publicidad, que era el puesto para el que Nintendo me iba a contratar, sino también desde un punto de vista global“, finalizó Reggie.

