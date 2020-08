Recorre Mordor y sus peligros en el tráiler de The Lord of the Rings: Gollum

El juego The Lord of the Rings: Gollum fue anunciado el año pasado y ha creado mucha expectativa a su alrededor debido a que tendrá como protagonista a Gollum en una historia inédita.

Hace tan solo unas horas, Daedalic Entertainment, la compañía detrás del desarrollo de juegos como la serie Deponia, lanzó un nuevo tráiler del próximo juego que se desarrollará en el universo de El Señor de los Anillos.

Después de haber mostrado algunas imágenes que despertaron la curiosidad de lo que se podrá encontrar, en el sitio web IGN se ha publicado el primer tráiler de esta aventura estelarizada por Gollum y en la que recorreremos las temibles tierras de Mordor.

A pesar de que se trata de un vídeo cinemático, el desarrollo visual del tráiler se ve muy interesante, luce de gran calidad e invita a esperar unos gráficos impresionantes, en cuanto al juego, el jefe de diseño, Martin Wilkes, explicó que mezcla mecánicas de sigilo con parkour, provocando que lo primero que nos venga a la cabeza sea Prince of Persia, un referente obligado para entender la jugabilidad.

TLotR: Gollum promete ser un gran juego

Es bien sabido que Gollum no es un personaje muy fuerte, por lo que la mayor parte del juego será sin luchar, por lo que tendremos que ser sigilosos si queremos vencer a los enemigos.

Gollum no tendrá acceso a ningún tipo de arma a lo largo del juego y se limitará a lanzar objetos a distancia, sin contar que podrá hacer uso de algunas habilidades especiales de aliados que los jugadores reconocerán.

Otro de los aspectos interesantes del nuevo juego del Señor de los Anillos, es que las decisiones a lo largo del juego tendrán consecuencias que provocarán que el juego cambie, ya que podremos tomar algunas como Gollum y otras más como Smeagol, modificando los entornos, sonidos, diálogos y otros detalles con base en la personalidad que predomina.

Se espera que el lanzamiento de The Lord of the Rings: Gollum se de en el 2021, por lo que llegará para PS5, Xbox Series X y PC.