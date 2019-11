Realiza búsquedas SEGURAS de casas por Internet con estas 5 reglas

Actualmente realizar búsquedas en internet ya no suele ser tan seguro como antes, debido a que los estafadores aprovechan el gran auge que tiene este medio para cometer delitos como fraude o robo de datos, así que te damos estas 5 reglas básicas para que no sean víctima de estos.

Y es que cerca del 95 por ciento de las personas que buscan una casa para rentar o comprar realizan sus búsquedas vía online, y nunca falta quien te pida anticipo y esta mala práctica ya es un primer foco rojo, así que ¡cuidado!

Con las nuevas tecnologías también el sector inmobiliario ha ganado adeptos, pero no se ha escapado de malas jugadas, pues cifras señalan que más del 90 por cientos de los compradores de una vivienda llegan a un asesor inmobiliario luego de haber realizado múltiples búsquedas en internet.

Los millennials son la generación que en la actualidad realizan más número de búsquedas de lugares para rentar, con un 42 por ciento en la participación en indagatorias en bienes raíces a nivel digital. Tan solo en México el alcance de internet en la población es del 58.7%, es decir, casi 70 millones de internautas.

Así que no olvides los siguientes cinco reglas que te ayudarán a realizar búsquedas seguras en internet, cuando pienses buscar casa o departamento para vivir:

1. Elige portales confiables

En portales inmobiliarios de pago, tales como Lamudi entre otros, no permiten que cualquiera oferte una propiedad sin que lo haga de forma seria y profesional, lo que en primera instancia te alejaría de un ‘negociante’ fraudulento.

2. Investigar al portal de búsqueda

Verifica a los agentes y los dueños que utilizan sus servicios, lo que puedes hacer es hablar a Atención a Clientes y ellos te darán la información que necesites.

3) Siempre duda y verifica

No dudes en sospechar de aquella oferta que ofrece todo de ensueño, como precios muy bajos en lugares que tú sabes que no lo son, claro; esto no quiere decir que no sea posible, pero debes verificar que sea real la persona u oficina que lo oferta.

4) La regla más importante

Jamás deposites dinero de forma adelantada sin haber firmado de forma previa un contrato y en el que se establezca todo lo pactado, no dejes que las prisas o la urgencia se apoderen de tu necesidad y caigas soltando el dinero para ‘asegurar’ el lugar, pues podrías terminar sin casa y sin tu dinero.

5) Que te muestren la casa antes

Debes ser insistente en que la vivienda te sea mostrada de forma previa,para que no te vayas a llevar una muy desagradable sorpresa y si se niegan a mostrarla mejor alejate de esa ‘oferta’.

