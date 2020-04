Rayman Legends de podrá descargar completamente gratis

Las empresas que se dedican a desarrollar juegos han tirado la casa por la ventana regalando sus videojuegos, es por eso que no importa que lo compres en el mercado sino la cantidad de descargas que tengas en estos últimos días. Ubisoft, anticipando que esto viene para largo, lanzó un nuevo portal “Free Eventos” en el que vas a encontrar juegos y demos gratuitos para PC regularmente, comenzando por Rayman Legends, que podrás descargar hasta el sábado 4 de abril.

Ubisoft regala juegos

Siempre diré lo mismo, los niveles musicales de Rayman Legends son lo mejor del juego pic.twitter.com/yuwjZbgc17 — Josu (@sephi_es) March 31, 2020

Rayman Legends es un videojuego de plataforma desarrollado por Ubisoft Montpellier y publicado por Ubisoft . Es el quinto título principal de la serie Rayman y la secuela directa del juego 2011 Rayman Origins. El juego se lanzó para las plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U y PlayStation Vita en agosto y septiembre de 2013. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One se lanzaron en febrero de 2014. A Nintendo Switch, titulado Rayman Legends Definitive Edition se lanzó en América del Norte, Europa y Australia el 12 de septiembre de 2017.

Asimismo los desarrolladores del videojuego anunciaron que será un nuevo sistema de prueba gratuita para Ghost Recon: Breakpoint, que te deja jugar el juego completo durante seis horas, y lanzó el Pase de Amigo, disponible hasta el 16 de junio, que permite —a quien tenga el juego- invitar a un amigo o amiga a compartir la experiencia gratis y sin limitaciones.

Ubisoft regala Rayman Legends en UPlay hasta el viernes https://t.co/EnQlhMWxF3 — Eurogamer.es (@Eurogamer_es) March 31, 2020

Además de Raymand Lengends, la compañía también está regalando Might & Magic Chess Royale y Rabbids Coding, que están disponibles para UPlay para PC. Además Ubisoft mencionó en su blog que habrán más juegos de sus franquicias más populares, como Just Dance, Assasin´s Creed y más. La compañía aún no ha confirmado si estos juegos también estarán disponibles para consolas o serán exclusivos de su plataforma web.