Raspberry Pi: La dinámica herramienta que salva vidas contra el coronavirus

En estos momentos en que el coronavirus se ha extendido en todo el mundo, se han utilizado industrias y herramientas para poder hacer frente a esta pandemia, como ejemplo está la industria automotriz que ha fabricado respiradores, casas de alta costura que se han encargado de la manufactura de cubrebocas, y un sinfín de situaciones similares; ahora nos encontramos que la poular, sencilla y dinámica Raspberry Pi ha hecho lo propio.

Raspberry Pi Zero

Los respiradores mecánicos han sido uno de los dispositivos más demandados a causa del coronavirus, y alguien pensó que podría utilizarse una Raspberry Pi para controlar el proceso, idea que ha salvado muchas vidas a un costo muy bajo.

El portal especializado en informática, Tom's Hardware, ha publicado, “la Fundación Raspberry Pi está aumentando la producción del Raspberry Pi Zero porque los fabricantes de respiradores están utilizando la computadora de $ 5 para alimentar sus dispositivos que salvan vidas. La demanda de todos los modelos ha aumentado en las últimas semanas a medida que las personas usan computadoras de bajo costo para tareas como el aprendizaje remoto y la realización de proyectos de fabricantes en el hogar”.

Microcomputadoras de ultra bajo costo

“Uno de los principales desafíos con la fabricación a escala rápida de productos como este es que puede aumentar la producción de los elementos de tratamiento de aire, pero aún necesita proporcionar el elemento de control: a menudo los componentes que necesita están en 20 semanas tiempos de espera y (con suerte) estaremos fuera del otro lado de esta pandemia para entonces. Raspberry Pi ‘se acumula para almacenar’ en lugar de ‘construir para ordenar’, por lo que generalmente tenemos productos disponibles o en proceso con plazos de entrega cortos”, explicó el CEO y fundador de Raspberry Pi, Eben Upton.

Los componentes del Raspberry Pi Zero son los más sencillos y menos potentes, pero no por eso los menos importantes, cuenta con una CPU Broadcom BCM2835 de 1 GHz con un solo núcleo y 512 MB de RAM, mientras que la Raspberry Pi 4 B de $35 dólares tiene una CPU de cuatro núcleos y 2 GB de ram o 4 GB si se paga $55 dólares.

Comparativa de tamaño del Raspberry Pi Zero

“Creo que el interés en Zero se debe principalmente a que ofrece suficiente computación para los requisitos relativamente modestos de un respirador. Aunque sé que algunos de los enfoques disponibles apuntan a escalar la producción del tipo de ventilador liviano que usan en ambulancias, por lo que el tamaño también puede ser un factor. Zero es un dispositivo que solo se monta en superficie, con pocos componentes comunes con Raspberry Pi ‘grande’ y un flujo de producción y prueba por separado. Podemos apostar por Zero y ‘big’ al mismo tiempo”, finalizó Eben Upton.