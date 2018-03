Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- RED es una compañía bastante popular que se dedica especialmente a la creación de cámaras de video profesionales y hoy ha dado la noticia que ahora entrará al ámbito de la telefonía celular sorprendiendo a todos con RED Hydrogen One, el primer teléfono holográfico. No es la primera compañía enfocada principalmente al mundo de la fotografía que quiere expandir sus horizontes y sorprender a los demás, tal s el caso de Kodak, que hace algún tiempo presentó Ektra un smartphone que paso como si nada por el mercado. RED considera que el futuro de los teléfonos móviles inteligentes pasa por las pantallas holográficas multidimensionales y su RED Hydrogen One será el primero en el mercado en tenerlo e innovar. Aunque no se saben muchos detalles sobre este nuevo smartphone, el solo hecho de saber los planes que tiene la compañía han generado una gran expectación entre los amantes de la tecnología y fotografía sobre el próximo lanzamiento de este dispositivo inteligente.

Lo que se sabe:

¿El precio?

La firma californiana pretende que laspuedan visualizar tanto contenido en 2D como en 3D y, además, realizarse sin la necesidad de que los usuarios tengan que contar con gafas para poder observar el contenido. Hay quienes comparan esta función con el hecho de que el concepto es bastante similar al de la compañía japonesa, Nintendo , con su consola. También,afirma que el móvil convertirá el sonido estéreo en, para simular una experiencia de sonido envolvente 5.1 a través de un par de auriculares. Otro detalle es que usaría Android , tendría un sistema modular de accesorios, puerto USB tipo C ySu modelo de aluminio costará unos 1.195 dólares y el de titanio 1.595 dólares, ¿Qué tal?