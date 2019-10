¡RATEROS! Facebook roba millones de dólares a sus usuarios ¡Son estafados!

No hay día que no haya una queja en contra de la red social más popular de todo el mundo, y es que Facebook pasa por una grave crisis de marca desde hace ya varios años pues estudios demuestran que la confianza en la red social ha caído en un 66 por ciento.

Hace algunas horas fue publicado en Buzzfeed News un artículo que revelaba las actividades de Ads Inc, pues resulta que la marca operaba un complejo sistema de fraude dentro de Facebook, que le ha permitido robar miles de millones de dólares a usuarios y negocios.

Ads Inc ofrecía paquetes de suscripción a los usuarios ofreciendo presuntas recomendaciones de estrellas de diversos productos, pero el esquema de pago era casi imposible de cancelar provocando que los usuarios sigan pagando por productos de muy baja calidad.

De igual manera la marca convencía a los usuarios y compañías de ceder sus cuentas de Facebook a cambio de una renta gratis y así lograban bombardear a los usuarios de la plataforma con publicidad de su servicio de suscripción.

Hasta el momento Facebook no ha dado declaración alguna de lo ocurrido, pero se sabe que la red social ha mandado un cese para que Ads Inc deje de usar a la compañía y piensa tomar acción legal si no hay respuesta por parte de la empresa fraudulenta.

Recordemos que este no es el único escándalo en el cual ha estado envuelto Facebook, pues recientemente la red social había bloqueado la cuenta de todos aquellos usuarios que hayan denunciado cuentas falsas en la plataforma.

Y es que varios usuarios reportaron un error en Facebook, en el cual dicha red social bloqueó temporalmente sus cuentas tras denunciar a usuarios que estén suplantando la identidad de otra persona o que pretendan engañar a otros; al respecto Facebook ha dicho que está trabajando en arreglar este percance lo más rápido posible.