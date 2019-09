¿Quieres una App móvil para tu negocio?

Que Internet ha cambiado por completo las reglas del juego de una gran cantidad de sectores no es ningún secreto. Desde el sector del entretenimiento hasta el de la publicidad, pasando por el del marketing o en la manera en que consumimos noticias. Son cada vez más los ámbitos profesionales que han ido adaptando nuevas fórmulas con las que seguir satisfaciendo a sus clientes.

En un contexto como el actual, en el que cada vez más todo el contenido que consumimos por internet lo realizamos exclusivamente desde el móvil, todas estas empresas tienen un denominador común: la presencia de las aplicaciones móviles en sus servicios.

Las aplicaciones móviles en el universo mobile first

Cómo se crea una App (Aplicación Móvil) es una de las preguntas que más se repite en la mayoría de entornos corporativos. La respuesta no siempre es sencilla. Y es que en la mayoría de los casos la realización de una aplicación móvil conlleva un gasto que, de media, se sitúa en torno a los 20.000 euros. Una cifra que, especialmente las pymes, no pueden llegar a alcanzar. Ante esta situación hay en el mercado diferentes plataformas que se dedican al desarrollo de Apps y que permiten, sin tener conocimientos a nivel de programación y desarrollo, crear aplicaciones a precios mucho más reducidos para empresas de pequeño y mediano tamaño.

Como decíamos en la introducción, son miles los sectores profesionales que se han visto completamente revolucionados con el auge que internet ha tenido en el día a día de la mayoría de disciplinas que conocemos. Y, como no podía ser de otra manera, el sector del marketing no se ha podido quedar atrás. Actualmente, y cada vez más, las aplicaciones móviles permiten obtener un mayor retorno a todas las empresas que las utilizan. Permitiendo captar una gran cantidad de nuevos clientes, ofrecer un nuevo catálogo de productos y servicios, mejorar su ventas, etc.

Una vez desprendida la dificultad del desarrollo de una App, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a las diferentes plataformas que nos permiten personalizar al máximo una aplicación móvil para nuestra empresa. Entre todas ellas destaca Tu-App.net donde es importante que conozcas que tienes dos opciones en el momento de llevar a cabo el diseño de la aplicación móvil: desde encargarte tú mismo de todo el proceso, consiguiendo controlar cada una de las etapas que forman parte de tu aplicación, hasta hablar con la empresa en cuestión y que sean ellos los que se encarguen del diseño y desarrollo de la App. Todo depende de tus necesidades y la situación en la que te encuentres. Ambas opciones son muy sencillas de ejecutar.

¿Qué ventajas tiene desarrollar una app?

Una de las principales ventajas que se desprende del desarrollo de una aplicación móvil son las propias que supone el aumento de la visibilidad y el tráfico online con el que cuentan. En la era del mobile first, muchas veces estamos más pendientes de las actualizaciones de las Apps móviles de nuestros teléfonos y de las nuevas oportunidades que van apareciendo en las diferentes tiendas de aplicaciones que de cualquier medio de comunicación o noticia que pueda ser relevante. Ésta enorme atención con la que cuenta el universo de las aplicaciones móviles provoca que sean un fuente de ingresos recurrentes para cuaqluier empresa que dispone de su propia App.

Del mismo modo, también es una de las mejores fórmulas para diferenciarnos de la competencia. Debido a que no todas las empresas cuentan con aplicaciones que permitan consultar los servicios que ofrecen, aquellas que sí que tienen entre los múltiples servicios que ofrecen la presencia de una App terminan mejor posicionadas que cualquier otra empresa de su sector, gracias a los enormes beneficios que ofrece a nivel de imagen de marca y de branding.

De este mejor posicionamiento se desprende una mejora de los ingresos. Puesto que cada vez serán más los clientes que se decantarán por nosotros en vez de por otras empresas del sector, pronto podremos observar como nuestros ingresos irán en auge, en la medida en que seamos capaces de captar una mayor cantidad de clientes. Especialmente si la aplicación móvil es ingeniosa, atractiva e intuitiva, cada vez será más la cantidad de dinero que se obtenga de cada descarga.

Es importante tener en cuenta que son muchas las aplicaciones que permiten conversar con los clientes en directo, a través de un chat integrado o de las notificaciones psuh. Si solicitamos que nuestra aplicación cuente con este servicio, podremos conocer a la perfección la opinión de todos y cada uno de nuestros clientes, del mismo modo que podremos tener la capacidad de resolver cada uno delos problemas que puedan ir surgiendo en el proceso de compra o en cualquier otra cuestión. O directamente enviándoles mensajes personalizados en momentos oportunos para que puedan realizar una determinada acción (entrar en nuestro restaurante si se acercan a unos cientos de metros de nuestro local). Formando un valor añadido muy amplio para nuestros clientes.

Como hemos podido comprobar, los beneficios que se desprenden de contar con una App móvil para nuestra empresa son innumerables. Tanto tangibles como intangibles. No lo dudes más, diferénciate de la competencia y posiciónate lo más arriba posible en un mercado cada vez más competitivo.