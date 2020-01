¿Quieres evitar que se vean notificaciones en tu iPhone cuando está bloqueado?

Todos los iPhone tienen por defecto las notificaciones activadas cuando está bloqueado, es decir, si no está en uso, y la pantalla está apagada, se enciende la misma y aparece la notificación en pantalla, con el nombre o nùmero telefónico y el contenido de lo recibido, al menos parcialmente, pero eso se puede evitar y asì mantendremos los ojos metiches alejados de nuestro iPhone.

Dependiendo de la configuración de cada app que tengas instalada, por ejemplo, si te llega un correo electrónico, nuevo seguidor en Instagram, un tweet en el que se te ha mencionado o un mensaje de WhatsApp, tendrás las notificaciones en pantalla, y cualquiera que presione el botón de inicio o el de bloqueo, puede leer el contenido de dichas notificaciones.

En caso de que decidas evitar que las notificaciones aparezcan en la pantalla cuando está bloqueado, podrás encontrar las notificaciones cuando desbloquees tu iPhone, ya sea por FaceID, TouchID o código numérico.

No más notificaciones inoportunas

Para que las notificaciones no se vean en la pantalla de tu iPhone al estar bloqueado debes ingresar al menú de ajustes, pulsar en la opción ‘notificaciones’, seleccionar ‘mostrar previsualizaciones’ y después ‘Si está desbloqueado’.

Pero si lo que quieres es que algunas apps en particular no envíen notificaciones, o bien que no muestren el contenido de la notificación, deberás ingresar en los ajustes del iPhone, seleccionar el apartado de ‘notificaciones’, seleccionar ‘estilo de notificación’, ahì se desplegarà toda la lista de las apps que tienes instaladas.

Selecciona la que quieres silenciar o modificar, encontrar la opción que dice ‘permitir notificaciones’, si se desactiva, la app ya no envierá notificaciones de contenido, y posiblemente sòlo muestre el globo con el nùmero de notificaciones sobre el ìcono de la app.

Puedes decidir si quieres que la app te avise por medio de sonidos, que aparezca en en la pantalla bloqueada, en el centro de notificaciones, y las tiras cuando el iPhone está en uso, puedes seleccionar que las previsualizaciones estén activas siempre, sólo al estar desbloqueado o nunca.

