¿Quién es Natasha Bassett, la nueva novia de Elon Musk?

Elon Musk parece seguir adelante después de su separación de Grimes en septiembre de 2021. El hombre más rico del mundo, que le quitó la corona de dinero a Jeff Bezos el año pasado, fue visto recientemente con la actriz Natasha Bassett, de 27 años.

Una fuente afirmó al Daily Mail durante el fin de semana que Bassett, quien fue fotografiado recientemente saliendo del jet privado de Musk en Los Ángeles, había estado saliendo con el CEO de Tesla de 50 años durante "algún tiempo" y que eran "amigos primero y solo se volvieron románticos". después de que se separó de Grimes.

La Verdad Noticias te informa todo lo que necesita saber sobre Bassett a medida que aumentan los rumores de su romance. En 2017, la nueva novia de Elon Musk protagonizó la película biográfica no autorizada de Lifetime Britney Spears "Britney Ever After".

Novia de Elon Musk protagonzó biopic de Britney

¿Quién es Natasha Bassett, la nueva novia de Elon Musk?

Aunque muchos fanáticos criticaron la película en ese momento, Bassett, quien ciertamente se mantuvo alejado de los medios en ese momento, insistió en que la película era una "historia feminista en su esencia" y esperaba que la cantante Britney Spears la sintonizara.

“Brilla una luz positiva sobre lo fuerte que es Britney y el gran ser humano que es”, dijo a Vogue en ese momento. “Ella no solo es una de las artistas más poderosas del mundo, también es madre de dos hermosos hijos y tiene una residencia en Las Vegas, por lo que arroja luz sobre todos estos atributos positivos de su personalidad”.

¿Quién es Natasha Bassett?

¿Quién es Natasha Bassett, la nueva novia de Elon Musk?

La actriz Natasha Bassett nació en Sydney, Australia y asistió a su primera audición a los 14 años, donde obtuvo el papel principal en la producción de "Romeo and Juliet" del Australian Theatre for Young People. Mientras estaba en la escuela secundaria, apareció en programas de televisión australianos, incluidos "Rake" (2010), "Cops LAC" (2010) y "Wild Boy" (2011).

La Verdad Noticias informa que, Bassett interpretará a la primera novia de Elvis Presley, Dixie Locke, en la próxima película biográfica sobre el Rey del Rock & Roll. La película también cuenta con Austin Butler y Tom Hanks. También actuó junto a George Clooney, Scarlett Johansson y Channing Tatum en “Hail, Caesar!” en 2016.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.