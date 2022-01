¿Qué tan recomendables son las freidoras de aire? esto dice Profeco

Las freidoras de aire se han hecho populares y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a prueba varias marcas que se comercializan en México, detectando algunas ventajas y desventajas de estos productos, lo cuáles te revelamos en La Verdad Noticias.

En el estudio llevado a cabo la procuraduría analizó 11 modelos de freidoras de siete marcas diferentes, para así analizar los puntos de riesgo hacia el consumidor, se tomaron en cuenta el consumo de energía, estabilidad de temperatura, atributos, uniformidad de cocción e información disponible en empaques y etiquetas.

Afortunadamente para el consumidor la Procuraduría Federal del Consumidor obtuvo buenos resultados en el estudio, y se determinó que con estas freidoras se consiguen alimentos con texturas crujientes, con un mínimo de grasa "y que se consideran más saludables al no tener que sumergirlos en grandes cantidades de aceite".

¿Qué freidoras de aire se analizaron?

Demostraron una buena cocción de los alimentos

Proctor Silex modelo 35055 de 1.5 litros, fabricada en China.

Taurus modelo Sunshine (M97201100) de 1 litro, fabricada en China.

T-fal modelo Easy Fry & Grill Precision (EY505850) de 4.2 litros, fabricada en China.

T-fal modelo Quick Fry (EY12058MX) de 3.5 litros, fabricada en China.

Taurus modelo Hermes (M97200600) de 4 litros, fabricada en China.

Hamilton Beach modelo 35050 de 2.5 litros, fabricada en China.

Holstein Housewares modelo HH-09202007B de 4.5 litros, fabricada en China.

T-fal modelo Easy Fry XL Digital Airfryer de 4.2 litros, fabricada en China.

Oster modelos CKSTAF400 de 4 litros, fabricada en China.

RCA modelo RC-106 de 3.6 litros, fabricada en China.

Holstein Housewares modelo HH-09202001B de 4.5 litros, fabricada en China.

Beneficios y desventajas encontradas

Con ellas se logra un menor consumo de grasa

La procuraduría encontró varias ventajas en las freidoras, pues además de una buena cocción de alimentos determinó que son fáciles de usar y limpiar, tiene un tamaño adecuado para los espacios de la cocina, además con ellas se logra un menor consumo de grasa y colesterol en alimentos.

Pero también se hallaron algunas desventajas en algunas marcas, por ejemplo las freidoras de Taurus Sunshine y RCA RC-106 no retoman la cocción automáticamente.

Así mismo la Profeco hizo algunas recomendaciones que el consumidor debe tener en cuenta antes de comprarla, estas son: adquirir las freidoras de aire en un comercio formal, revisar si usa aditamentos o accesorios que no vengan incluidos. Comprar una freidora que tenga el volumen necesario para la cantidad de alimentos que requieras y finalmente considerar la potencia de estas, pues a mayor potencia menor será el tiempo de cocción.

