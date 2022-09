¿Qué son llamadas VoLTE? Conoce cómo activarlas y sus ventajas o desventajas

VoLte o Voice over Long Term Evolution, es la muestra de cómo la tecnología avanza para hacernos la vida más fácil, y que su función principal es permitir mayor calidad en tráfico de voz y datos en la red 4G de tu celular.

Anteriormente, el 4G se limitaba a la navegación por internet, y cuando se trataba de llamadas, el teléfono cambiaba automáticamente a 3G o 2G. Gracias a VoLTE, ahora la comunicación a través de llamadas es más rápida porque aprovecha las ventajas del 4G.

Por ejemplo, si estás en la mitad de una llamada, pero necesitas buscar algo en tu navegador, tu llamada no cambiaría a redes menores de 4G, eso podrá mantener una mejor experiencia de usuario a comparación de las redes GSM (también conocida como 2G) o la red UMTS (conocida como 3G), que en la actualidad se siguen usando en muchos dispositivos móviles.

Ventajas y desventajas de las llamadas VoLTE

VoLTE ofrece la posibilidad de realizar llamadas de voz a través de la red móvil LTE/4G.

VoLTE nos permite tener una conexión significativamente más rápida, mejor calidad de sonido, así como conversaciones y uso de internet al mismo tiempo sin el cargo de datos adicionales a nuestro plan de pago, es decir, no te cobrarán por usar VoLTE en tu celular.

Desde febrero de este año, compañías como Telcel hicieron que los operadores comenzaran a solicitar dispositivos que ya cuenten con VoLTE para poder utilizar el servicio de roaming internacional y así mantenerse vigentes en la escena global de cara a la inminente introducción del 5G.

Algunas desventajas: La mayoría de las cosas malas de esta tecnología no provienen de ella misma. Aumento en el costo de las llamadas. Puede haber zonas sin cobertura. No todas las compañías ofrecen VoLTE No todos los dispositivos son compatibles.

¿Cómo activar el VoLTE?

Mucho se hablado ya de la conexión 5G para internet,

Si lo que quieres es activar o desactivar manualmente la tecnología LTE en nuestra SIM, podemos hacerlo desde cualquier teléfono Android entrando a la "Configuración o ajustes del teléfono", buscar "Tarjetas y redes SIM", seleccionar la opción "Ajustes avanzados" y pulsar sobre "Usar VoLTE" para activar o desactivar esta opción. Los nombres de las opciones pueden ser diferentes dependiendo del fabricante de tu smartphone.

En iPhone de igual manera tendrás que ir a "Configuración", después a "Datos celulares", "Opciones", "Voz y datos" y seleccionar la opción "VoLTE" para activarlo o desactivarlo según nuestro caso.

