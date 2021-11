¿Qué significa WhatsApp from Meta?

Ahora que se ha dado el cambio de marca, el sello WhatsApp from Meta dice con solo mirarlo que se está utilizando una de las tantas aplicaciones de Meta y que puedes compartir tus publicaciones con otras apps como son Facebook, Messenger, Instagram y Oculus, las cuales también pertenecen al grupo.

Entonces, para dejar claro, Meta es el nuevo nombre de la nueva compañía de Mark Zuckerberg, anteriormente llamada Facebook, esto con el fin de seguir la temática del metaverso que quiere crear.

¿Qué es el metaverso? En La Verdad Noticias ya hemos hablado con más detalle de este punto, pero en resumen es el lugar virtual donde se pretende que las personas se moverían con sus avatares personalizados.

¿Por qué aparece Meta en WhatsApp?

Mark Zuckerberg quiere hacer saber que estás usando una app de su nueva compañía.

Desde que el CEO Mark Zuckerberg anunció que su compañía Facebook cambiaba de nombre a Metaverso, las aplicaciones del conglomerado también modificaron su logotipo con la finalidad de que sepas que estás utilizando una app de Meta.

Es por ello que ya no lees al abrir la frase WhatsApp from Facebook, sino WhatsApp from Meta.

El objetivo de Meta es mejorar la privacidad de las conversaciones de las personas, por lo que estas seguirán con el cifrado de extremo a extremo para que así nadie más pueda ver tus chats.

Cambios en WhatsApp from Meta

Las funciones de WhatsApp no variarán.

La interacción o las funciones que se encuentran en WhatsApp no variarán en forma dentro del Metaverso de Mark Zuckerberg, por lo que se seguirá usando como un programa para mandar y recibir mensajes de todo tipo, incluyendo contenido multimedia y documentos.

Aun así, sí se han dado algunos cambios en WhatsApp from Meta uno de ellos es el nuevo logo de Meta así como también el hecho que ahora se ha lanzado la actualización con un nuevo modo oscuro y quienes tiene la versión beta ya hacen uso de los mensajes que desaparecen en 24 horas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!