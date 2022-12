¿Qué se necesita para tener una casa inteligente?

¿Te gustaría tener una casa inteligente? Aquellas escenas de películas en las que veíamos que los protagonistas podían apagar sus luces sin tener que levantarse de su cama o incluso controlar su hogar desde otros lugares, ya no es cosa de otro mundo.

Hoy en día es muy posible tener una casa inteligente, ¿cómo? Precisameante comprando aparatos inteligentes que sean compatibles con los diversos asistentes virtuales del mercado, como por ejemplo, con Alexa u Ok Google.

No es muy complicado elegirl los dispositivos que vas a querer tener conectados a tu casa pues cuando vayas a una tienda, los mismos encargados y los mismos productos te dirán si son o no compatibles con esta función y sí, puedes conectar desde la luz de tus habitaciones hasta tu aire acondicionado.

Qué necesito para hacer una casa inteligente

Tal y como te lo estamos informando en La Verdad Noticias, hacer que tu casa se transforme en un hogar con inteligencia es más sencillo de lo que crees pues con sólo conectar una serie de equipos básicos, notarás los beneficios de un hogar que se encarga de cuidarte.

Sin lugar a dudas, no hay razón de ser para que nos quedemos rezagados; es el momento de aprovechar los desarrollos de la tecnología para ganar una calidad de vida dentro del hogar, podemos decir que para tener una casa inteligente necesitarás simplemente de una conexión estable a Wi-fi, un asistente de voz tipo Alexa a Google Home, y otros dispositivos como bombillos, enchufes, etc para poder sincronizar con el asistente.

El por dónde iniciar las casas inteligentes depende de tres cosas: tu presupuesto, el tiempo y sobre todo el entusiasmo que le pongas a este nuevo proyecto, sinceramente, puedes comprar un dispositivo simple para el hogar como un foco inteligente y poco a poco ir adquiriendo otros productos como enchufes, ventiladores, aires acondicionados, cámaras de seguridad y lo que te puedas imaginar.

Ventajas de la automatización del hogar

Algunas de las ventajas de automatizar tu casa son el hecho de que con tu teléfono podrás saber todo lo que ocurre en tu hogar incluso cuando no estés en él, podrás activar y desactivar tus alarmas, disminuidrás tu consumo energético pidiéndole a tu aistente que apague los enchufes que no estás utilizando en ese momento, podrás hacer que las persianas se suban, bajen, cierren o abran solas, etc. ¿Te atreverías a tener una casa inteligente?

