¿Qué pasa si no acepta las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?

Luego de que a principios de este año WhatsApp anunciara sobre los cambios en sus políticas de privacidad, situación que incluso llevó a mover la fecha de la entrada en vigencia de la medida, con el fin de que los usuarios contaran con más tiempo para entender los ajustes en las normas.

La aplicación de mensajería instantánea decidió anunciar qué es lo que sucederá con las cuentas que no acepten el próximo 15 de mayo la actualización de las políticas. En un primer momento, la plataforma aclaró que si para ese momento la persona no han aceptado los cambios de privacidad, la compañía no eliminará su cuenta, pero no podrá disfrutar de todas las funciones de la aplicación hasta que no diga sí a los ajustes.

WhatsApp y sus politicas

“Durante un breve periodo de tiempo, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, señala la compañía perteneciente a Facebook.

De esta manera, el próximo 15 de mayo los usuarios podrán aceptar las actualizaciones en las políticas y mientras lo hace se procederá a aplicar la política de usuarios inactivos. Esta normatividad contempla que después de 120 días de inactividad se eliminará la cuenta. El contenido almacenado en la cuenta quedará en el dispositivo del usuario hasta que este elimine la app de WhatsApp en su teléfono.

La entrada en vigencia de las políticas las personas podrán exportar su historial de chat en teléfonos con sistemas operativos de Android o iOS. La plataforma aclara además que en el caso que el usuario decida eliminar su cuenta, se borrará todo el historial de mensajes, será eliminado de todos los grupos a los que pertenece y desaparecerán las copias de seguridad.



Los cambios anunciados por WhatsApp a principio de este año están relacionados a los datos que la plataforma comparte con las otras compañías de Facebook. Así como las nuevas funciones que tendrán las empresas que tengan cuentas corporativas dentro de la aplicación.

