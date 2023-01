¿Qué pasa si buscas "The Last of Us" en Google? Te impactará

La incorporación de Google al fervor por “The Last of Us” es una señal de que ha alcanzado un gran éxito en HBO Max. ¿Ya sabes qué es lo que sucede si escribes The Last of Us en tu buscador?

HBO nos está presentando una serie post apocalíptica inspirada en el videojuego homóniomo, que nos exhibe cómo Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tienen que cruzar todo Estados Unidos para encontrar a los científicos y la cura del letal hongo Cordyceps que está causando estragos en todo e mundo. ¿Será la chica la salvación?

Sin embargo, mientras todo sucede, el hongo también ha infectado a Google, pues como podrás notar, al escribir The Last Of Us en su buscador, te aparecerá en la pantalla el famoso hongo en forma de botón, el cual al presionarlo te sorprenderá. ¿Qué es lo que hace este botón? Sin spoilers, lo descubrirás en cuanto tengas contacto con este hongo virtual.

¿Qué es The Last Of Us?

¿Qué es The Last Of Us?

The Last of Us es un juego de aventuras de supervivencia en un mundo abierto desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment, lanzó en 2013 para la consola PlayStation.

Ahora, es un film en serie con un significado brutal: ¿Quién será el último de nostros? Esta nueva serie de HBO Max está a cargo Craig Mazin de Chernobyl, y Neil Druckmann, desarrollador del videojuego original.

Tal y como te lo estamos informando en La Verdad Noticias, no importa si utilizas Google en tu celular, una tablet u ordenador, Google es un foco de infección, pero tranquilo, a diferencia del universo de este videojuego y ahora serie, el hongo Cordyceps no te afectará, pues esta no es más que una sorpresa doodle de parte de Google para todos los fans de la trama.

Te puede interesar: The Last of Us dispara sus ventas tras estreno de la serie de HBO

¿Desde cuándo está disponible The Last of Us?

¿Desde cuándo está disponible The Last of Us?

The Last of Us se estrenó en HBO Max el pasado domingo 15 de enero y ya cuenta con dos capítulos: “Cuando estés perdido en la oscuridad” e “Infectados”, para seguir disfrutando de la serie, podrás estar en el estreno de cada episodio los días domingo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!