Qué hacer cuando tu Mac se traba; breve guía de supervivencia

Cuando llega a ocurrir que la Mac pierda fluidez, o de plano no responda, es normal que los usuarios se desconcierten, porque no es algo usual, da miedo pensar en que nuestro costo equipo pueda sufrir una avería, sin embargo no siempre son situaciones de riesgo para el equipo, a veces sólo son las aplicaciones o programas que han dejado de funcionar.

La forma más básica de recuperar la funcionalidad de tu Mac es forzando el cierre de aplicaciones, el cual podrás hacer de dos maneras. La primera es dando click derecho sobre el ícono de la aplicación que no responde, se desplegará un submenú en donde seleccionaremos ‘Forzar Salida’ cuando la aplicación no responda.

El mantenimiento periódico de nuestros equipos puede ayudar a conservarlos con el correcto funcionamiento

La segunda opción es presionar las teclas CMD, ALT y ESC, con lo que aparecerá una ventana que enlista los programas abiertos en la Mac y también indica si dejaron de responder, con lo cual seleccionamos el que no funcione y damos click en forzar salida.

La segunda opción es restablecer el controlador de gestión del sistema, o SMC, que es el encargado de administrar las funciones vitales de la Mac, como es la batería, iluminación y demás. Para lograrlo es necesario apagar el equipo antes de reiniciar, presionaremos SHIFT, CTRL, ALT y el botón de encendido al mismo tiempo, las teclas deben mantenerse presionadas por un lapso aproximado de 10 segundos, cuando haya pasado ese tiempo hay que soltarlas.

En caso de que tu Mac siga trabándose, sería conveniente una revisión de hardware

Si lo anterior no funciona y la Mac se sigue comportando igual, es necesario restablecer PRAM / NVRAM, las cuales son secciones de memoria que contienen configuraciones que le permiten al sistema cargar con mayor velocidad, primero hay que apagar el equipo de nuevo, presionamos el botón de encendido y de forma inmediata mantendremos presionadas las teclas ALT, CMD, P y R por aproximadamente 20 segundos, en cuanto se escuche el sonido de entrada del sistema operativo hay que soltar las teclas.

El siguiente paso es arrancar la Mac en modo seguro, el cual permitirá encontrar el problema que esté causando el aletargamiento de la Mac, el sistema verificará que el disco de arranque no tenga errores y deshabilitará ciertos procesos y programas, que pueden generar conflicto.

Hay que apagar la Mac, encenderla, y de forma inmediata mantén presionada la tecla Mayús. Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión hay que soltar la tecla Mayús. Si el disco de inicio está encriptado con FileVault, el sistema solicitará iniciar sesión en dos ocasiones: la primera para desbloquear el disco de inicio y la segunda para iniciar sesión.

Todos los dispositivos en algún momento presentan algún tipo de congelamiento

Al reiniciar la Mac, ya no debería haber ningún problema, pero en caso de que el congelamiento continúe, será necesario acudir a un centro autorizado para que tu equipo pueda ser revisado por profesionales.

