¿Qué hacer cuando WhatsApp no es compatible con mi celular?

¿Te gustaría instalar WhatsApp en tu dispositivo móvil, pero este no es compatible con la app? No te preocupes porque aquí en La Verdad Noticias te diremos cómo hacerlo.

Tener esta aplicación en nuestros celulares es hoy en día una herramienta obligatoria, ya que no solo nos permite mantenernos comunicados, sino que algunas empresas y emprendedores lo utilizan como un utensilio más para darse a conocer, realizar juntas en línea y más.

Pero… ¿Qué pasa si la aplicación no es compatible con mi dispositivo? Cada cierto tiempo, con las nuevas actualizaciones, hay teléfonos móviles que dejan de ser compatibles, sin embargo, todavía existe una forma en la que podrás instalar la app en tu teléfono.

Cómo instalar WhatsApp en un teléfono no compatible

Hoy en día, esta aplicación ya no es compatible con los primeros sistemas operativos de Android, sin embargo, la tecnología se las ha ingeniado para que otras personas puedan utilizar el WhatsApp en sus teléfonos.

Lo primero que tienes que hacer es revisar si tu smartphone cuenta con un Android 5 Llolipop, si no es así, deberás de ir hacia la plataforma oficial de WhatsApp y ahí mismo encontrarás un botón con la leyenda “Download now”. Notarás como al presionarlo, de manera inmediata se te comenzará a descargar la app y en cuestión de minutos, ya la tendrás.

Eso sí, toma en cuenta que como no la descargaste de la PlayStore, no se actualizará sola, sin embargo, sí que será funcional y así resolverás el problema que tenías de no poder instalar WhatsApp en tu móvil incompatible.

¿Cómo actualizar a la última versión de WhatsApp?

Si crees que no cuentas con la última versión de WhatsApp y no tienes activadas las actualizaciones automáticas de tus aplicaciones, lo mejor que puedes hacer es actualizar la app por tu propia cuenta.

Para ello, únicamente tendrás que entrar a la PlayStore y en donde encontrarías el botón de instalar, verás uno que dice Actualizar. Si esto no te aparece, es porque tu celular ya no es compatible con las nuevas versiones de WhatsApp.

