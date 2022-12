¿Qué es lo más raro que puede hacer Alexa?

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo más raro que puede hacer Alexa? Sin duda alguna, con esta asistente virtual se pueden ejecutar cientos de skills, reproducir música, controlar toda una casa inteligente y más, pero... ¿Qué es lo más raro que puede hacer tu Echo Dot?

Lo más raro que puede hacer Alexa es reproducir ruidos y te preguntarás por qué, la respuesta es simple, entre ladridos de perro, eructos y flatulencias, tu asistente virtual te sacará una buena rusa, te servirá para hacerle bromas a tus amigos o conocidos o te dará "asquito" demostrándote que sí puede hacer todo lo anterior mencionado.

Para probar algunos de estos ruidos, bastará que digas:

“Alexa, ¿puedes tirarte un pedo?”.

“Alexa, ¿puedes eructar?”.

“Alexa: ladra”.

“Alexa, vomita”.

“Alexa, miau”.

“Alexa, ¿puedes toser?”.

“Alexa, ¿puedes cacarear como gallina?”

“Alexa, ¿puedes llorar como bebé?”.

Pero... ¿No debe de guardar su integridad de dama? Pues no, ya que ella no es una dama del todo, así que no pasa absolutamente nada si le haces preguntas personales y le pides que haga sonidos extraños, incluso le puedes pedir que cambie su voz diciendo "Alexa, cambia tu voz", verás cómo de manera inmediata se empieza a comunicar contigo con una voz predeterminada de hombre

Te puede interesar: Las Skills de Alexa que te facilitarán la vida

Preguntas personales que le puedo hacer a Alexa

Como te estamos mencionando en La Verdad Noticias, a Alexa sí que le puedes hacer preguntas personales, algunas de ellas son las siguientes:

“Alexa, ¿cuánto pesas?”

“Alexa, ¿eres bonita?”

“Alexa, ¿quién es tu mejor amiga?”

“Alexa, ¿tienes novio o novia?”

“Alexa, ¿dónde vives?”

“Alexa, ¿cuál es tu color favorito?”

“Alexa, ¿qué edad tienes?”

“Alexa, ¿quién es la voz de Alexa?”

“Alexa, ¿eres rara?”

“Alexa, ¿cuánto mides?”

“Alexa, ¿usas pañales?”

“Alexa, ¿qué quieres ser cuando seas grande?”

Los amantes de la tecnología, también podrán realizarle algunas otras preguntas, como:

“Alexa, ¿conoces a Cortana?”.

“Alexa, ¿conoces a Siri?”.

“Alexa, ¿Mac o PC?”.

“Alexa, ¿qué teléfono es el mejor?”.

“Alexa, ¿eres un robot?”.

“Alexa, ¿cuáles son las tres leyes de la robótica?”.

“Alexa, ¿cuál es el valor de pi?”.

“Alexa, ¿estamos en la Matrix?”.

“Alexa, tira un dado”.

“Alexa, ¿el pastel es una mentira?”.

Ahora que ya sabes qué es lo más extraño que puede hacer Alexa, puedes ir corriendo por tu dispositivo y ponerlo a prueba.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!