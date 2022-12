¿Qué es la tecnología Ready For de Motorola?

Una de las más recientes innovaciones de Motorola es el Ready For que presentó durante el año pasado junto al lanzamiento de los dispositivos Moto G30 y Moto G100, pues con esta conexión inalámbrica se podría transformar el Smartphone en básicamente una computadora, pero...¿Qué es? Aquí en La Verdad Noticias aclararemos todas tus dudas.

Con Ready For se puede enchufar el teléfono a un televisor o monitor y usar la cámara trasera para una videollamada. Debería funcionar con cualquier app, y aprovechar las cámaras principales de smartphone, para ofrecer una mejor calidad de imagen, y el teléfono incorpora una herramienta que hasta ahora estaba disponible solo en el Samsung Galaxy Fold2 y en Facebook Portal: el reencuadre en vivo de las personas.

En otras palabras, si entran más personas a cuadro, se abrirá la toma para que se vean todas ellas, si se van, cerrará el cuadro para que se vea más grande la única persona frente a la cámara, si se mueve de un lado a otro, intentará mantenerla en el centro de la pantalla. La compañía dice que esto facilita también la grabación de videos para YouTube, TikTok, etcétera.

También sirve para juegos, como otros teléfonos que pueden transmitir su imagen a una pantalla grande (monitor, televisor) y aprovechar la compatibilidad con gamepads Bluetooth y juegos que los reconozcan. La biblioteca no es infinita, no obstante: hay que ver en cada caso qué juegos son compatibles (Fortnite, juegos de carreras, de aviación, y algunos más). Las limitaciones no son un tema de Motorola, sino de Android en general, pero el número de juegos compatibles con gamepads ha crecido muchísimo en los últimos años.

Por supuesto, con Ready For es posible tratar a un teléfono como si fuera una computadora portátil en el sentido clásico del término, y habilitar un escritorio, usar las aplicaciones del teléfono (que corre Android 11) como ventanas, usar un teclado inalámbrico y un mouse (con, destacan en Motorola, atajos de teclado, funciones para el botón secundario del ratón y más). Pero a diferencia de otras plataformas móviles, permite seguir usando el teléfono: así se pueden tener una aplicación en la pantalla del teléfono y otra en el monitor (donde, de hecho, se pueden tener varias visibles en ventanas).

Todo esto, gracias al Snapdragon 870 y a los 8 GB de RAM que tiene el teléfono, que debería ser músculo suficiente para lograrlo; cuando el equipo esté en venta podremos confirmar si es así, y si las funciones son mejores -o más fáciles de usar- que sus competidores en el terreno de los smartphones híbridos. A la vez, y como en el caso del Samsung DeX, puede ser una alternativa para darle una segunda vida a un monitor o televisor, sobre todo en épocas de cuarentena, cuando sobran las videollamadas y tareas digitales en el hogar, y faltan las computadoras.

Ahora, ya sabes qué es el Ready For y cómo utilizarlo.

