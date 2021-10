¿Qué es la suspensión temporal en WhatsApp y cuánto dura?

Han surgido dudas sobre la suspensión temporal en WhatsApp y sobre cuánto tiempo dura, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues luego de la caída mundial que sufrió la aplicación de mensajería instantánea, más de dos mil millones de usuarios no pudieron usar la aplicación.

Por más de siete horas, los internautas no pudieron utilizar Facebook y la aplicación de mensajería, aunque el servicio se normalizó, pero han dado a conocer que hay usuarios que se pueden quedar sin usarlo, la empresa advirtió sobre las consecuencias de utilizar versiones no oficiales.

Y es que, en redes sociales, los usuarios han compartido que WhatsApp nuevamente presenta fallas. Diversos usuarios en Twitter comentan que han tenido fallas este 12 de octubre, mientras que otros aseguran que no pueden entrar a sus cuentas, esto solo ha afectado a algunas personas.

¿Qué es la suspensión temporal en WhatsApp?

Suspensión temporal de la aplicación de mensajería

La suspensión temporada significa que la aplicación de mensajería no permitirá que el usuario utilice la cuenta por algún tiempo, pues dependiendo de la falta, en la pantalla se mostrará un contador con el tiempo.

Por otro lado, una de las razones de la suspensión es que el usuario utiliza otras versiones no oficiales como WhatsApp Plus, así como otras como actividades sospechosas de la cuenta, abuso de servicios y riesgo de delito. El usuario no podrá comunicarse a través de la aplicación con el número que utiliza.

El siguiente mensaje que aparecerá es: “Tú número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio, Contacta con soporte para obtener ayuda”. Lo que ha preocupado a los usuarios, pues este tipo de castigos son para los usuarios que ejecutan acciones masivas o automatizadas.

Cabe mencionar que anteriormente, te compartimos sobre qué hacer si WhatsApp suspende la cuenta, pues la forma de desbloquear la cuenta es esperar el tiempo marcado, aunque si el usuario tiene una versión oficial, lo mejor será desinstalar la aplicación.

¿Cómo descargar WhatsApp?

La aplicación de WhatsApp

Para descargar la aplicación de mensajería instantánea desde el celular, es a través de Play Store, mientras que para descargar la aplicación de forma segura sin Play Store el usuario deberá acceder a Google Chrome e ingresar a la web oficial de la aplicación para la descarga.

Por lo que es una forma segura para descargar la aplicación de mensajería instantánea, pues recientemente han surgido algunas situaciones con la suspensión temporal en WhatsApp, lo que ha preocupado a algunos usuarios, incluso algunos internautas han tenido fallas.

