¿Qué es la opción de 'no mencionar' de Twitter y cómo funciona?

Los usuarios de Twitter verán nuevas funciones y opciones implementadas en 2022, desde el botón de edición hasta una nueva opción de 'no mencionar'.

El 7 de abril de 2022, Twitter anunció que estaban probando la nueva función.

¿Qué es la opción de 'no mencionar' y cómo funciona?

La compañía de redes sociales reveló que está trabajando en una nueva característica que la describe como "una forma de ayudarlo a proteger su paz y alejarse de las conversaciones".

La opción de 'no mencionar' de Twitter ya está disponible para "algunos" usuarios que tuitearon.La plataforma escribió: "¿Cómo dices 'No me @' sin decir 'No me @'?".

Para usar la función, los usuarios seleccionarán "dejar esta conversación" en un menú desplegable dentro de un tweet. Actualmente, Twitter está probando la nueva característica con usuarios selectos en la Web.

"Estaremos iniciando las pruebas dentro de @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no funciona y qué es posible", dijo la compañía en un tuit.

¿Cómo puedo obtener el botón de editar en Twitter?

El 1 de abril de 2022, Twitter escribió en su plataforma que estaban probando una nueva función de edición dentro de la aplicación. Exclusivo para los miembros de Twitter Blue, los usuarios podrán regresar y editar tweets.

Antes de esto, los usuarios tendrían que eliminar un tweet por completo y volver a escribirlo para editar la publicación. Para acceder a la función de edición, los usuarios deberán pagar una suscripción mensual a Twitter Blue.

Según la revista PEOPLE, Twitter Blue no solo contará con un botón de edición, sino también con otras opciones.

"Editar ha sido la función de Twitter más solicitada durante muchos años. La gente quiere poder corregir (a veces vergonzosos) errores, errores tipográficos y tomas calientes en el momento. Actualmente solucionan esto eliminando y twitteando de nuevo", tuiteó Jay Sullivan, jefe de producto de consumo de la empresa.

¿Qué dice la gente sobre la función de 'no mencionar' de Twitter?

Como mencionamos en La Verdad Noticias, tras la noticia de la nueva función, algunos usuarios no se mostraron optimistas acerca de la nueva opción.

Un usuario escribió: "¿De qué otra forma haré públicos mis problemas y quejas con las aerolíneas, las compañías de viajes compartidos, los restaurantes, los bancos y otras corporaciones? A veces, es literalmente la forma más rápida de obtener una respuesta a algo urgente".

Otro usuario comentó que la gente no usa Twitter en la Web: "Nadie usa Twitter en la web... pon esto en la aplicación. Vamos chicos".

