¿Qué es el deepfake y por qué es un algoritmo tan peligroso?

La tecnología deepfake o escenas ultra falsas, se ha popularizado enormemente, ya que se trata de una combinación entre Inteligencia Artificial y un algoritmo sofisticado que puede replicar el rostro de una persona y crear todo un escenario para los movimientos de su cuerpo.

Esta tecnología comenzó como algo inofensivo y divertido por los internautas, pero ahora, la posibilidad de crear escenas totalmente ficticias puede llevar a varios problemas de seguridad e incluso sociales dependiendo del vídeo creado.

Cómo te compartimos en La Verdad Noticias, los deepfakes se apoderaron de Spider-Man: Far From Home y su secuela, Spider-Man: No Way Home, cuya escena filtrada con Andrew Garfield fue declarada un deepfake hecho por un internauta anónimo.

¿Qué es un deepfake?

La tecnología Deepfake se utiliza en medios sintéticos para crear contenido falsificado, reemplazando o sintetizando rostros, habla y manipulando emociones. Se utiliza para imitar digitalmente una acción de una persona que no cometió.

Esta tecnología ha evolucionado tanto en tan solo unos pocos años, que los expertos alertan por la dificultad para distinguir entre un vídeo genuino y uno falso, lo que puede ser aprovechado con intenciones fraudulentas, creación falsa de pornografía o noticias falsas.

Incluso este año, Justin Bieber fue engañado por un “Tom Cruise” falso en Instagram, aunque no es la única persona, famosa o no, que ha caído en los engaños debido a los vídeos de escenas falsas cuyas apps para crearlos están disponibles para cualquier internauta.

¿Cómo puedes distinguir a un deepfake?

Cómo distinguir un deepfake

Descubrir una escena falsa es difícil para quienes no conocen sobre esta tecnología, pero existen 15 maneras sencillas de descubrir un deepfake que incluyen el cabello o dientes que no parecen reales, expresiones y movimiento ocular antinatural o audio inestable.

