Qué es el WhatsApp rosa, cómo funciona y cómo protegerse de él

Se está propagando un nuevo virus informático entre los usuarios de WhatsApp que potencialmente puede causar una pérdida completa de datos en sus dispositivos de destino. El virus se comparte como una versión alternativa de la aplicación llamada WhatsApp rosa.

Esta no es la primera vez que los hackers utilizan WhatsApp para actividades tan nefastas. Sin embargo, este nuevo malware puede hacer que la víctima pierda por completo el control de su dispositivo y los datos que contiene.

El malware fue descubierto recientemente y hecho público en Twitter por un investigador de ciberseguridad. El experto advirtió que el virus podría dar a un pirata informático acceso completo a un teléfono. Aquí está todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Qué es el WhatsApp rosa?

El WhatsApp rosa es esencialmente malware o un programa informático malicioso que tiene la intención de secuestrar su sistema objetivo. El virus recibe su nombre del alias con el que se propaga en los grupos de WhatsApp.

El mensaje cuidadosamente articulado que contiene el virus promete al usuario instalar un WhatsApp rosa en su teléfono al hacer clic en un enlace. El mensaje también contiene imágenes que muestran chats de un WhatsApp de color rosa. No hace falta decir que son falsas.

El nefasto mensaje también contiene un enlace a la descarga de un APK. Se pide a los usuarios que hagan clic en el enlace para descargar WhatsApp con temática rosa. Cualquier usuario que haga clic en el enlace será redirigido a la descarga de un APK.

Este archivo descargado es el virus real escondido disfrazado. Dado que los usuarios están ansiosos por instalar el paquete de WhatsApp, no se dan cuenta de que los están engañando para que descarguen un virus.

Como explica el experto en ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia en su tweet, el virus descargado obtiene acceso completo sobre el dispositivo, arriesgando la pérdida de datos o el secuestro por parte de los autores de amenazas.

¿Cómo evitar ser víctima del WhatsApp rosa?

Hasta la fecha, varios usuarios de WhatsApp han informado haber recibido dicho enlace en sus teléfonos, mientras que muchos lo han reenviado sin conocer su propósito real. Compartir dicha información no verificada es una parte importante de los problemas de WhatsApp.

Los actores de amenazas se aprovechan de esto, ya que saben que dicha información errónea se difunde fácilmente a través de los grupos de WhatsApp. Simplemente disfrazan su malware o virus en un formato atractivo, y la gente comienza a descargarlo o compartirlo.

Pero a medida que las personas se vuelven cada vez más conscientes de cómo funcionan estas estafas, deberían estar atentas a los mensajes y enlaces engañosos que se compartan en WhatsApp.

El más fácil y uno de los consejos de seguridad más efectivos que puede seguir en un momento como este es no hacer clic en ningún enlace sospechoso. También se sugiere a los usuarios que se adhieran a las actualizaciones implementadas oficialmente por WhatsApp.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, no está claro cómo funciona el virus y si el teléfono de la víctima puede salvarse de su efecto o no. Por lo tanto, es mejor estar seguro y no hacer clic en el enlace, especialmente cuando promete un WhatsApp rosa.

