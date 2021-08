¿Qué es el Asistente de Google?

El asistente de Google es la versión de la plataforma que compite con otras interfaces como Siri, Cortana o Alexa, el cual tiene como función principal proveer al usuario de asistencia con su dispositivo para realizar sus tareas y actividades de una forma más fácil y rápida.

Al igual que otros, este asistente funciona por comandos de voz, y puedes realizar búsquedas por internet y además de ser bastante útil para los usuarios, también es una herramienta de vital importancia para personas con capacidades diferentes que deseen usar un smartphone.

Ahora te hablaremos un poco más sobre este asistente en Google, el cual es tan bueno que incluso ganó el premio al mejor asistente virtual del año 2018 otorgado por la compañía de analítica Loup Ventures, superando con creces a su competencia hasta con un 88% de exactitud al recibir las peticiones de los usuarios.

¿Cómo activar el Asistente de Google?

Seguramente ya has usado el asistente y no lo sabías, pero en caso de que quieras activarlo, sólo debes decir ‘Hey Google’ u ‘Ok Google’, y el comando de voz detectará la tuya y podrás comenzar a utilizarlo, para lo que debes dirigirte a la configuración de tu teléfono, seleccionar el asistente y activar la opción de ‘voice match’.

Esta herramienta puede parecer similar a Google Device Manager, sin embargo mientras esta sólo se encarga de las apps, el asistente puede controlar todos los aspectos del teléfono o tablet con sólo un comando de voz, por lo que ha ganado cada vez más popularidad.

¿Qué hace mi Asistente de Google?

En La Verdad Noticias te informamos que además de los comandos y búsqueda por voz, lo que te ofrece el asistente de Google, es una experiencia de interacción conversacional, pues por medio de la voz puedes realizar todo tipo de actividades que normalmente tendrías que hacer de forma manual.

Este asistente puede utilizarse perfectamente con el dispositivo de Google Home el cual sirve como base principal y puedes utilizarlo desde cualquier distancia sin importar que no tengas a tu alcance tu dispositivo inteligente, ya sea una tablet o smartphone.

¿Cómo se llama el Asistente de Google?

Este asistente es muy fácil de utilizar

La interfaz del asistente de Google es conocida como Google Assistant, aunque también le han llamado Google Go, y a pesar de que su nombre no es tan popular como Alexa, Cortana o Siri, deja a su competencia cada vez más atrás debido a su excelente funcionamiento.

Uno de los problemas principales de los asistentes es la capacidad de comprensión que tienen, teniendo errores constantemente al recibir comandos de voz, algo que no sucede con el asistente de Google, pues como te mencionamos al principio de esta nota, tiene una funcionalidad de casi el 88% y es adaptable con la mayoría de dispositivos.

