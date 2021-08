¿Qué es WhatsApp Web?

WhatsApp Web es un servicio oficial de la app, por lo que tienes la seguridad de que todas las funciones estarán controladas por la misma empresa responsable de la aplicación de mensajería.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet, así como imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio, etcétera.

Si deseas conocer qué es y cómo usar WhatsApp en una computadora, a continuación La Verdad Noticias te comparte las formas en que puedes acceder desde tu equipo de computo.

¿Cómo entrar a WhatsApp Web desde el celular?

Entrar a WhatsApp Web

Para ingresar a la modalidad en el teléfono sigue estos sencillos pasos:

Abre la aplicación WhatsApp de tu móvil.

Cuando lo hagas ve directamente a la categoría Chats.

Arriba a la derecha verás un icono de tres puntos con los que desplegar el menú de opciones.

En él elige la opción llamada WhatsApp en Web.

¿Cómo conectar a WhatsApp Web sin escanear el código?

Conectar a WhatsApp Web

Para iniciar sesión del WhatsApp en la computadora sin escanear el código cada vez que te conectes debes elegir la opción de ‘mantener sesión activa’ al vincular el dispositivo.

En la pantalla del código QR en la computadora o Portal, marca la casilla de verificación junto a Mantener sesión activa para que permanezca iniciada la sesión en este dispositivo.

¿Por qué no abre WhatsApp Web?

¿Por qué no abre WhatsApp Web?

Los problemas de conexión con el teléfono, computadora o Wi-Fi son algunos de los motivos más comunes por los cuales no puedes enviar o recibir mensajes en WhatsApp de tu computadora de escritorio.

Si no puedes enviar o recibir mensajes en WhatsApp desde tu teléfono, no podrás usar WhatsApp de Escritorio en la computadora. Abre WhatsApp en tu teléfono e intenta enviar un mensaje. Si no puedes, obtén más información sobre cómo puedes resolver los problemas de conexión de tu dispositivo.

¿Cómo hacer para que no se cierre el WhatsApp Web?

Para que no se cierre la sesión actual de WhatsApp Web, basta con que tu dispositivo móvil y la computadora con el que estás trabajando tengan internet estable. Si presentas algún problema de conexión o requieres resolver un problema visita el centro de ayuda de Whats App.

