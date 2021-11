¿Qué es WhatsApp Delta y por qué no debes instalarlo?

WhatsApp se ha convertido en uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, sin embargo la aplicación no ofrece muchas herramientas o funciones, es por eso que muchos usuarios han optado por descargar e instalar en sus equipos WhatsApp Delta.

Esta versión ofrece nuevas funciones y personalización que no posee la app original, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas y debes tener bastante precaución con dicha versión, pues podría ser fatal para tu equipo.

Pese a que la última versión 2021 de Delta ofrece nuevas funciones podría ser peligroso instalarla, pues tu cuenta original podría ser eliminada, además tu celular podría ser infectado por un malware, por eso en La Verdad Noticias te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cómo es WhatsApp Delta?

Delta es una versión modificada de la app original

Es una versión modificada de la aplicación original, propiedad de Facebook. Esta app te ofrece varias funciones nuevas que el “Whatsapp” original no contiene.

Esta nueva versión se diferencia de la versión origial por su logo de color azul. La app te permite seleccionar una gama de personalización a los chats, agregándoles nuevos colores, temas y fuentes al texto. Así mismo es compatible para enviar diferentes tipos de archivos, como audios de hasta 100 MB y videos de hasta 50 MB.

Incluso algunas versiones de esta app te permite programar el envío de mensajes y ver los mensajes eliminados.

¿Por qué no es seguro instalar esta versión?

Descargar esta versión podría resultar peligroso

Pese a las increíbles funciones que ofrece, esta versión puede ser bastante peligrosa para tu celular. Los problemas con ella inicia desde el sitio donde se descarga el APK(el archivo ejecutable para instalar la aplicación). Como no es una versión oficial no la puedes conseguir a través de tiendas como Play Store o App Store, por lo que debes recurrir a sitios web que no tienen los protocolos de seguridad necesarios.

Si descargas la app desde sitios no seguros un malware puede infectar tu teléfono o descargar un virus informático que puede incluso robar tu información personal.

Si aún así logras descargar la App los problemas no terminan, pues esta versión no cuenta con el cifrado de extremo a extremo (como la app original) por lo que tu información podría estar expuesta a terceros.

Eso no es todo, pues en la página oficial de WhatsApp asegura que si los usuarios usan una versión no autorizada de la aplicación original, como lo podría ser la versión WhatsApp Delta, entonces tu cuenta podría ser suspendida o bloqueada de manera permanente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!