¿Qué es Neuralink de Elon Musk?

Neuralink de Elon Musk es una de sus empresas más exitosas y futuristas, ya que con ella el magnate busca ayudar al mundo a dar sus primeros pasos reales hacia el futuro, intentando conectar el cerebro humano con las computadoras para crear seres totalmente nuevos y más funcionales.

Desde su fundación hace poco más de cinco años, Neuralink ha realizado toda clase de innovaciones creadas por expertos científicos en tecnología y neurología, con la promesa de eliminar la inmovilidad con la ayuda de la inteligencia artificial.

Aunque hasta el momento Elon Musk ha probado Neuralink en cerdos y monos, muy pronto podría iniciar las pruebas humanas tras perfeccionar los dispositivos, y esto podría significar una nueva oportunidad para las personas que tienen alguna discapacidad de movilidad.

¿Para qué sirve el proyecto Neuralink?

La empresa Neuralink promete resultados muy innovadores

El objetivo principal del proyecto Neuralink de Elon Musk es lograr la conexión exitosa entre computadoras y el cerebro humano, lo que impulsaría la innovación tecnológica y médica décadas en el futuro, aunque por el momento no se ha concretado al 100 por ciento.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Elon Musk prometió lograr que los parapléjicos se muevan y conquistar la telepatía usando su tecnología, por lo que Neutalink se ha convertido en una de sus compañías más prometedoras en la última generación.

¿Cómo surgió Neuralink?

En sólo cinco años Neuralink ha lanzado grandes avances

Neuralink nació en el mes de julio de 2016, bajo la promesa de crear una simbiosis exitosa entre computadoras y cerebros humanos con inteligencia artificial, siendo la ambición de Elon Musk crear tecnología para ayudar al tratamiento de pacientes dañados por enfermedades neurológicas mediante impulsos cerebrales.

Una de las pruebas más exitosas fue cuando la interfaz de Elon Musk consiguió que un hombre paralizado consiguiera escribir utilizando sólo las ondas cerebrales de su mente, lo que resultó muy prometedor y en la próxima década podría hallar una solución para devolverle la movilidad a personas con este tipo de problemas.

¿Cuándo estará Neuralink de Elon Musk?

La tecnología continúa perfeccionándose en la sede

Desde el anuncio del lanzamiento de la empresa, el famoso inventor y empresario Elon Musk afirmó que en pocos meses tendrían el primer proyecto de Neuralink, aunque hasta el momento sólo han lanzado avances y prototipos, aún no se tiene un producto oficialmente completado que cumpla con lo que se prometió.

Esto no significa que Neuralink de Elon Musk no funcione, pues han conseguido ayudar a miles de personas con sus avances periódicos, y tras la popularidad e influencia de Elon, sin mencionar sus millones, podríamos tener el producto clave de la empresa muy pronto, aunque por el momento no hay fecha oficial.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!