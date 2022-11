¿Qué es Instafest App y cómo crear tu lineup según Spotify?

Si así como a los demás, te gustaría saber cómo sería un lineup de un concierto basado al 100% en tus preferencias musicales con respecto a Spotify, debes de conocer Instafest, la aplicación que hará esto posible y de la que te hablaremos aquí en La Verdad Noticias.

Sin duda alguna, todos nos hemos llegado a emocionar al ver que en el lineup de algún concierto se presentará a uno de nuestros cantantes o bandas favoritas, pero... ¿Qué harías si se revelara un cartel con la música que tanto amas?

Aquí es donde entra la aplicación Instafest que está "volviendo locos" a todos los melómanos y fans de artistas de todo el mundo o por lo menos, de los que suelen escuchar música a través de Spotify.

Instafest y el lineup de tus sueños según Spotify

Para crearte el lineup de tus sueños, lo primero que tienes que hacer es entrar a la página instafest.app, una vez ahí tendrás que acceder a tu cuenta de Spotify justo en el apartado que dice Sing in with Spotify.

Si seguiste los pasos correctamente y la aplicación pudo ver tu nombre de usuario y acceder a tu perfil y a la música que escuchas, la plataforma te arrojará el cartel del lineup de tu concierto.

Toma en cuenta el primer lineup que se te creará será el de la música que llevas escuchando desde hace un mes, así que si no escuchaste música en Spotify no te aparecerá, no obstante, tendrás la oportunidad de crearte un lineup de lo que escuchaste en los úlimos 6 meses e incluso de lo que has escuchado en todo el tiempo que llevas de tener Spotify.

Colores del lineup de Instafest

Lo mejor de todo es que podrás personalizar tu lineup con tres propuestas de cartel diferente, las cuales son "Malibu Sunrise", "LA Twilihgt" y "Mojave Dusk". ¿Cómo sería un concierto diseñado para ti?

