¿Qué es Google Word Coach?

Google ha creado un juego con el que te será fácil aprender inglés, se trata de Google Word Coach, es un minijuego para el buscador móvil que facilita el método para enseñar ortografía o gramática, ten por seguro que aprenderás nuevas palabras cada día.

El juego de Google está sólo en inglés, por lo que está centrado sobre todo en países de habla no inglesa donde quieras ir aprendiendo palabras. El método no es difícil, ya que se te presentan rondas de cinco preguntas en las cuales sólo tienes dos respuestas entre las que elegir.

Si deseas conocer más acerca de uno de los juegos de Google con los que podrás aprender el idioma inglés, a continuación La Verdad Noticias te comparte las instrucciones de como jugar y utilizar esta herramienta.

¿Cómo jugar Google Word Coach?

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la versión móvil de Google y buscar el término Google Word Coach. Además de hacerlo en el navegador.

En cuanto abras la búsqueda, en la parte superior de la pantalla verás una ventana con Word Coach, y podrás empezar a jugar directamente desde los resultados de búsqueda.

La mecánica es sencilla, simplemente lee la pregunta que se te hace y elige una de las dos respuestas. El objetivo es el de ir completando las rondas de cinco preguntas diferentes.

Al final de cada ronda se te mostrará el resultado final, con el número de preguntas respondidas correctamente y la puntuación obtenida. Esta puntuación irá relacionada sobre todo con las preguntas que has acertado bien o mal.

También podrás saber por qué has fallado cada pregunta pulsando en la flecha hacia abajo que hay en cada uno de los resultados. Al hacerlo, se te mostrará una explicación en la que se te habla de la definición de la palabra del enunciado, así como las razones por las que cada una de las respuesta es buena o mala.

Al final, cuando vayas superando determinadas puntuaciones irás subiendo de nivel en el juego.

¿Se puede utilizar Google Word Coach en PC?

Juego de Google para PC

No, por el momento si accedes a un navegador de escritorio (PC, Mac o Linux) no saldrá el mini juego de Google, por ahora no es compatible. Sin embargo si deseas aprender el idioma mediante tu computadora de escritorio puedes encontrar juegos de inglés en Google Play.

¿Qué tan rápido se puede aprender inglés?

Aprender inglés con juegos

Si bien cada persona aprende más o menos rápido, en promedio se necesitan más de 1,000 horas de estudio para aprender el idioma a un nivel nativo avanzado. Si además de Google Word Coach te gustaría conocer más juegos de Google, como los Juegos de Doodle, visita nuestro contenido y diviértete jugando.

