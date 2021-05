¿Qué es Close Friends en Instagram?

Close Friends es la función de un círculo exclusivo de mejores amigos que eliges para compartir la Stories que prefieras. La clave de esta genialidad está en entender que el usuario piensa en un grupo determinado de personas antes de crear el contenido.

¿A qué nos referimos con esto en La Verdad Noticias? El usuario de Instagram crea un contenido o produce videos o fotos pero con un público definido el cual podrá verlo.

Instagram está varios pasos adelante y definió su línea de trabajo pensando en el concepto de microinfluencers, personas que dominan este lenguaje y quieren influir en sus pequeños círculos, por ello Close Friends es una forma de administrar la influencia.

¿Cómo funciona Close Friends de Instagram?

Usar la función de “Mejores Amigos” es muy fácil.

En la lista de mejores amigos solo tú sabrás quién hay y quién no. No hay límite. Puedes configurarla si alguien de confianza merece entrar en ella o si te has peleado con alguien y quieres que deje ver el contenido.

Cómo configurar la lista de Close Friends

Abre Instagram en tu teléfono móvil y pulsa sobre el botón de la parte superior derecha sobre las tres líneas, para acceder a los ajustes. Se abrirá una barra lateral desplegable con diferentes opciones elige “Mejores amigos” y te llevará a un nuevo apartado donde podrás añadir a todos los usuarios que quieras a tu lista.

Una vez aquí verás dos apartados: Tu lista y Sugerencias. En el primero estará las personas que has ido añadiendo. En Sugerencias verás los distintos usuarios y un botón verde de “Añadir” solo ve tocando en el botón verde al lado de cada usuario y se añadirán a tu lista.

De “Tu lista” podrás sacar a las personas tocando en el botón “Eliminar”, así desaparecerá de “Mejores amigos”. Puedes seguir los mismos pasos siempre que quieras para añadir a otros usuarios o para quitarlos.

Bloquear usuarios en historias con Close Friends

¿Sirve “Mejores Amigos” para bloquear uno o dos contactos?

Ahora bien, si quieres usar Close Friends para que solo dos o tres personas no vean tus historias, sino que lo más recomendable es que utilices la herramienta de la app que nos permite esconder historias. Y para hacerlo sigue estos pasos.

Abre tu aplicación de Instagram

Ve a tu perfil en la aplicación de fotografía

Toca sobre las tres líneas de la esquina superior derecha

Desde aquí, busca el engranaje para acceder a Configuración

Busca el apartado de “Privacidad”

Desde aquí, busca el apartado que indica “Historia”

Al principio de la pantalla verás “Ocultar historia a…”

Añade los contactos que quieras que no vean lo que subes Instagram

Esta función también la puedes hacer y deshacer, pero recuerda que hasta en dos días puedes hacer ver tus historias con normalidad.

Ten por seguro que lo que se realiza en las historias de Instagram no afecta al resto del contenido de Instagram, por lo que las personas pueden ver siempre los vídeos que subas a IGTV o pueden ver las imágenes o vídeos que haya en tus historias destacadas.

Como se puede notar, Close Friends o “Mejores Amigos” de Instagram es una función de la red social que permite elegir qué personas ven las historias y qué personas no.

