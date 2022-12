¿Qué diferencia hay entre usar WhatsApp y Telegram?

Las nuevas generaciones ya no utilizan los mensajes de texto de los celulares, sino que se comunican a través de otros servicios de mensajería que funcionan con internet, tales como WhatsApp y Telegram, pero... ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos?

En esta nota informativa de La Verdad Noticias te explicaremos cuáles son las principales diferencias y similitudes, así que si no las conoces, toma nota para que posteriormente escojas el que más se adecue a tu estilo de vida.

Diferencias y similitudes entre WhatsApp y Telegram

Justo como te hemos venido diciendo, estas apps son muy similares, pues su principal función es que las personas se puedan comunicar a través de mensajes de texto, pero ahí mismo también se pueden enviar documentos, imágenes o gifs, stickers, videos, entre otros.

No obstante, también tienen algunas diferencias, las cuales habrás podido notar si has utilizado ambos servicios. Estas son las siguientes:

A Telegram aún le falta incorporar una de las funciones que ya se han convertido en esenciales para cualquier aplicación de mensajería, no tiene videollamadas como las de WhatsApp.

Ambas aplicaciones tienen chats grupales, pero en los de Telegram caben más de veinte veces más usuarios que en los de WhatsApp. Esos 5000 usuarios por grupo son un número llamativo, aunque con los 256 de WhatsApp hay más que suficiente para la mayoría de las ocasiones

Telegram te permite decidir quién puede añadirte a estos grupos. Puedes configurarlo para que, como WhatsApp, cualquier contacto pueda hacerlo, pero también puedes decir que sólo determinadas personas de tu confianza puedan añadirte a los mismos.

Otra de las principales curiosidades de Telegram es que te permite editar tus mensajes escritos. En WhatsApp es algo que lleva tiempo pidiéndose, aunque todavía no se ha implementado. Cuando editas un mensaje en Telegram te sale una indicación diciendo que ha sido editado para intentar evitar fraudes y engaños.

Los chats efímeros o secretos de Telegram son una de sus primeras funciones. Entras en uno de ellos cuando quieras decir algo importante o que no quieras que nadie más sepa, y cuando salgas del chat todo lo que has dicho desaparecerá para siempre. El uso que le puedas dar a este tipo de funciones determinarás lo mucho que puedes echarla de menos o no en WhatsApp.

Aunque ambas aplicaciones han abrazado la moda de los GIFs, Telegram también permite crear packs de stickers personalizados. Esto te permite hacer emoticonos con las caras de tus personajes o personas favoritas y compartirlos con los demás.

El color verde ya es un sello distintivo de WhatsApp, no obstante, el azul no tiene por qué serlo para Telegram, ya que implementa un sistema de temas. Esto te permite personalizar la aplicación, los colores que más te gusten, mientras que con WhatsApp tendrás que conformarte con cambiar el fondo de pantalla de un chat.

Las dos tienen para los principales sistemas operativos móviles, pero hay diferencias a la hora de enfocar el escritorio. Mientras Telegram tiene aplicaciones completas de código abierto, WhatsApp se conforma con aplicaciones web para el navegador o instalables en Windows y Mac.

Las dos aplicaciones tienen también un sistema de bots. Sin embargo, al tener un público más tecnológico, los bots de Telegram han madurado más, mientras que los de WhatsApp aún están dando sus primeros pasos.

Telegram también tiene un sistema de Canales que puede ser curioso para algunos casos. Es como crear una web, te haces un canal y el resto de usuarios puede seguirlo. Tú podrás escribir cosas y los seguidores del canal las leerán, pero no te podrán responder. Una alternativa curiosa a los lectores de feeds o redes sociales que WhatsApp, que prefiere ser únicamente una app de mensajería, no parece que vaya a adoptar.

Una de las mayores ventajas de WhatsApp sobre Telegram es que tiene un sistema para hacer copias de seguridad de tus conversaciones en la nube, utilizando Google Drive en Android e iCloud en iOS. Telegram tiene su propia nube para que nunca pierdas lo que dices, pero si quieres conservar algo concreto tienes que conformarte con un sistema de copias de seguridad que básicamente es mandarte mensajes a ti mismo.

WhatsApp es una aplicación que depende de tu SIM y la única manera de agregar a alguien es mediante su número de teléfono. Telegram en ese aspecto es mucho más flexible, pues no necesitas una tarjeta SIM para utilizarla. Además te permite crearte un apodo, de manera que para darle a alguien tu perfil no necesitas darle también tu teléfono, y es suficiente con saber el apodo de alguien para localizarle.

Conociendo todas estas características, cuál crees que sea el servicio de mensajería que se adapte más a tus necesidades, toma en cuenta que también podría influir en tu decisión el hecho de que tus amigos prefieran una más que la otra.

