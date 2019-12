Qualcomm: La prioridad es el iPhone con 5G tan pronto como sea posible

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm insiste en que Apple es su mayor prioridad por el momento, y es que tienen un acuerdo en el que por los próximos 6 años, los celulares de Apple contarán con al menos el chip 5G, ya que la casa de Cupertino también incluirá componentes propios para las nuevas generaciones de iPhone.

En el marco de la celebración del Snapdragon Tech Summit de Qualcomm llevado a cabo en el archipiélago de Hawaii, se anunciaron las novedades que Qualcomm presentará en futuras fechas, además de anunciar el hecho de lo importante que es el acuerdo que tienen con Apple.

Qualcomm fabricará componentes para Apple de nuevo

Anticipándose al futuro, Amon, ha explicado que la intención es surtir a Apple lo antes posible con el chip 5G, y estar listos para cuando los iPhone 2020 se anuncien en septiembre, para su posterior fabricación.

Para los iPhone 2020, sólo el chip 5G será Qualcomm

Ahora, sólo hay un inconveniente, y es que por la premura con la que se pretende lanzar los iPhone 5G del próximo año, no contarán con todo el equipamiento Qualcomm, y es probable que elementos como las antenas o el receptor sean componentes propios de Apple.

Esta situación no es nueva y es algo que Apple ha hecho durante mucho tiempo, pero la idea es aprovechar al máximo la tecnología de Qualcomm para obtener los mejores resultados posibles.

Por el momento Qualcomm sólo proveerá el chip 5G



El Ceo de Qualcomm ha dejado claro que por el momento no se tienen definidas expectativas en el front-end, a razón de haber hecho el trato con muy poca anticipación, lo que no permitió tener inventario suficiente para proveer a Apple debido a la alta demanda que ha tenido la tecnología 5G, independientemente de lo que ya no pudo ser, Cristiano Amon se mantiene muy optimista con lo que deparará el futuro de la unión entre Qualcomm y Apple, además afirma que el iPhone será un gran dispositivo.



